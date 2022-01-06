О том, как пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и локдауны повлияли на рынок труда в Украине и кто точно не останется без работы – сайт 24 канала расспросил экспертов.

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Что изменилось

Анастасия Киселева, специалист по оценке персонала Jooble, сообщила, что сейчас уже достаточно много IT-специалистов, но рынок ими не перенасыщен. Все они, как сейчас, так и в ближайшие годы, будут необходимы из-за глобального тренда на автоматизацию процессов.

Тренд перехода на гибридный или полностью онлайн-формат работы заставил часть компаний искать решение для автоматизации процессов, ранее выполнявшихся вручную.

Компании, работающие в финансовом секторе, активно развиваются, однако за пандемические годы использование современных технологий, а затем и их развитие, существенно ускорилось. Например, люди все чаще производят оплаты онлайн, чаще отказываются от использования бумажных денег по санитарным соображениям. Поэтому на специалистов, разрабатывающих решения в области финансовых технологий, и в дальнейшем будет расти спрос, и они смогут рассчитывать и на более высокие заработные платы,

– подчеркнула Киселева.

В 2022 году стране также потребуются агрономы / Фото Unsplash

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Кого будут искать работодатели

Анастасия Патрийчук, HR-менеджер департамента Agricultural Solutions компании BASF, уточнила, что растет популярность и запрос на пилотирование дронами. Их появляется все больше на рынке, они выполняют самые разные функции (от облета полей до обработки деревьев или растений). А поэтому профессия пилота дрона становится все популярнее.

Не утратят популярность агрономы – изменятся вызовы этой профессии. Придется много работать с цифровыми системами, точным земледелием, инновационными препаратами, чтобы, с одной стороны, уменьшать влияние на окружающую среду, а с другой – продуцировать высокие урожаи.

– объяснила Патрийчук.

События последних лет изменили запросы на рынке труда.

Антон Ванин, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, объяснил, что все связанное с диджитал-маркетингом будет развиваться и набирать актуальность. Причем двигателем будут технологии – какие-то новые решения, тренды, подходы, позволяющие извлекать гораздо больше пользы из уже знакомых профессий и специалистов.

К примеру, профессия e-mail-маркетолога раньше уже была на пике популярности и уже шла на убыль. Однако в настоящее время она получила новые способы рассылки и работы с базой.

То же самое касается и разработки – языки программирования обновляются, появляются новые. Неудивительно, что новые технологии лучше подходят настоящему времени. Новые инструменты буквально съедают предшественников, нужно следить за трендом и своевременно менять курс. Стабильно будут нужны юристы, экономисты и другие классические профессии, которые не генерируют бизнес, но являются необходимым условием его функционирования в принципе,

– рассказал эксперт.

Эксперты уточнили, что в 2022 году без работы точно не останутся разработчики, интернет-маркетологи, smm-специалисты, логисты, работники онлайн entertainment-индустрии, PR-специалисты и другие специалисты, работа которых упрощает жизнь в изменившемся мире.

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