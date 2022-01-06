Про те, як пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 і локдауни вплинули на ринок праці в Україні та хто точно не залишиться без роботи – сайт 24 каналу розпитав експертів.

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Що змінилося

Анастасія Кисельова, фахівчиня з оцінки персоналу Jooble, повідомила, що зараз вже доволі багато IT-фахівців, але ринок ними не перенасичений. Всі вони, як нині, так і найближчими роками, будуть необхідні через глобальний тренд на автоматизацію процесів.

Тренд переходу на гібридний або повністю онлайн-формат роботи змусив частину компаній шукати рішення для автоматизації процесів, які раніше виконувались вручну.

Компанії, що працюють у фінансовому секторі, активно розвиваються, однак за пандемічні роки використання сучасних технологій, а відтак і їхній розвиток, суттєво пришвидшились. Наприклад, люди все частіше проводять оплати онлайн, частіше відмовляються від використання паперових грошей із санітарних міркувань. Тому на фахівців, які розробляють рішення у галузі фінансових технологій, і надалі зростатиме попит і вони зможуть розраховувати й на вищі заробітні плати,

– наголосила Кисельова.

У 2022 році країні також будуть потрібні агрономи / Фото Unsplash

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Кого шукатимуть роботодавці

Анастасія Патрійчук, HR-менеджерка департаменту Agricultural Solutions компанії BASF, уточнила, що росте популярність і запит на пілотування дронами. Їх з'являється все більше на ринку, вони виконують найрізноманітніші функції (від обльоту полів до обробки дерев чи рослин). А тому професія пілота дрона стає все популярнішою.

Не втратять популярності агрономи – зміняться виклики цієї професії. Доведеться багато працювати з цифровими системами, точним землеробством, інноваційними препаратами, аби з одного боку зменшувати вплив на довкілля, а з іншого – продукувати високі врожаї,

– пояснила Патрійчук.

Події останніх років змінили запити на ринку праці / Фото Pixabay

Антон Ванін, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, пояснив, що все пов'язане з діджитал-маркетингом буде розвиватися та набирати актуальності. Причому двигуном будуть технології – якісь нові рішення, тренди, підходи, які дозволяють отримувати значно більшу користь з уже знайомих професій та фахівців.

Наприклад, професія e-mail-маркетолога раніше вже була на піку популярності й вже йшла на спад. Однак нині вона отримала нові способи розсилок та роботи з базою.

Це ж стосується і розробки — мови програмування оновлюються, з'являються нові. Не дивно, що нові технології краще підходять поточному часу. Нові інструменти буквально з'їдають попередників, треба стежити за трендом і вчасно змінювати курс. Стабільно будуть потрібні юристи, економісти та інші класичні професії, які не генерують бізнес, але є необхідною умовою його функціонування в принципі,

– розповів експерт.

Фахівці уточнили, що 2022 року без роботи точно не залишаться розробники, інтернет-маркетологи, smm-спеціалісти, логісти, працівники онлайн entertainment-індустрії, PR-спеціалісти та інші робітники, робота яких спрощує життя у світі, що зазнав змін.

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