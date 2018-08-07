ИТ-парк в Киеве: реально ли бесплатно стать программистом за три года

Качественное рабочее пространство, новые подходы к образованию и развитие инноваций – пока во Львове будет только новое пространство, в Киеве ИТ-парк уже работает.

Там, в частности обучают студентов программированию без преподавателя и без всякой лекции. А еще создают условия, где программисты могут общаться и советоваться друг с другом и даже найти работодателей.

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Во Львове на десяти гектарах начинают возведение крупнейшего в Украине ИТ-парка. Шесть восьмиэтажных офисных зданий, два бизнес-центра и отделения львовских университетов с лабораториями и лекториями.

Это будет первый такой проект в Украине, где в одном пространстве будет создано 14 тысяч рабочих мест. И это собственно места для отрасли IT, это очень высокооплачиваемая работа. Люди, на таких работах в среднем имеют две тысячи долларов,

– сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

Строить квартал будет канадская компания. Иностранные инвестиции в проект составят 160 миллионов долларов. И самое главное, что умные найдут работу дома.

А в Киеве уже есть небольшой технологический парк на Дорогожичах – UNIT City. Бесплатно стать программистом за три года может молодежь от 18 до 30-ти. Здесь нет ни преподавателей, ни лекций, а все задания полностью оцифрованы. Такую систему разработали французы.

Для того, чтобы они внутренне были мотивированы – программа геймифицирована – это как игра. Когда ты заходишь как персонаж, выполняешь определенные миссии – задания учебные, получаешь за них баллы опыт и так можешь переходить с уровня на уровень,

– рассказал руководитель UNIT Factory Валерия Заболотная.

Система проверки – автоматическая. Есть определенный график обучения, и совместной сессии для всех – нет. Однако, диплом государственного образца здесь не получить. Зато – сертификат и несколько стажировок.

На трех этажах обучаются 750 студентов. Чтобы попасть сюда, нужно сдать онлайн тест. Тех, кто справился – приглашают в бассейн – так называют первый месяц, далее абитуриенты снова сдают тест и их принимают в кластер. Атмосфера дружная, и все друг друга поддерживают.



Школа программирования UNIT Factory с бесплатным обучением без учителей и лекций

17-летний абитуриент Евгений пришел попробовать себя в нетрадиционном образовании, пока ждет результатов от государственных вузов. "Пожалуй, выберу два варианта. Но если не будет хватать времени, то придется переводиться на заочное обучение в вузы", – прокомментировал он. Еще один студент Влад учится в инновационном центре полгода и успевает в другом вузе осваивать специальность инженера-механика.

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На территории парка расположены еще и офисы потенциальных работодателей. Это городок в городе. Самоорганизованность и желание что-то создавать – вот что движет этими студентами. К слову, парк работает круглосуточно, ведь, как здесь говорят, что умные часы или новый смартфон не могут придумать те, кого загоняют в четкие рамки.