Это третья инстанция рассмотрения дела по обвинению Маркива в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе. Об этом сообщила продюсер фильма "The Wrong Place" о деле нацгвардейца Ольга Токарюк.

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Суд рассмотрит дело нацгвардейца Виталия Маркива

Ровно через неделю, 9 декабря, может быть поставлена точка по делу Виталия Маркива в Италии. Верховный кассационный суд в Риме должен рассмотреть его и принять окончательное решение,

– написала Токарюк.

Она также объяснила, что ожидается, что рассмотрение дела Маркива третьей инстанцией будет быстрым и решение станет известно уже 9 или 10 декабря. Она также объяснила, что новых свидетелей заслушивать не будут.

"Обычно кассационный суд рассматривает, были ли нарушения процедуры во время предварительного рассмотрения дела, и на основе этого принимает решение. Суд может подтвердить приговор апелляции и закрыть дело. Однако существует вероятность, что может отправить его на повторное рассмотрение", – отметила продюсер.

Обвинение продолжает настаивать на своем

По информации Токарюк, сторона обвинения продолжает настаивать на том, что якобы "именно умышленный обстрел с украинской стороны стал причиной смерти журналиста Роккелли и российского правозащитника Миронова".

Итальянское обвинение "продолжает напирать" на этом, "возлагая вину за гибель журналистов на Украину и ее военных, и требуя найти виновных (если не Маркива, то кого-то другого)".

На пресс-конференции несколько дней назад (публикация автора датирована 2 декабря – 24 канал) представители обвинения заявили, что, в зависимости от решения кассационного суда, могут требовать создание комиссии в итальянском парламенте, чтобы пересмотреть взаимоотношения Рима с Киевом,

– объяснила Токарюк.

Дело нацгвардейца Виталия Маркива: что известно

В июне 2017 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива арестовала итальянская полиция в аэропорту Болоньи. Его заподозрили в якобы убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

В июле 2019 году года суд присяжных в Павии принял решение, которым приговорил Маркива к 24 годам заключения якобы за причастность к убийству Роккелли.

Известно, что большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов. Зато Украина настаивала на непричастности Маркива к преступлению. По информации украинского следствия , двое журналистов погибли в результате обстрела, который вели оккупанты.

В январе 2020 года Верховная Рада Украины поддержала совместное заявление, где отмечала, что дело украинца продемонстрировало очевидные нарушения верховенства права и гарантий на справедливый суд.

В ноябре 2020 года суд второй инстанции, а именно апелляционный суд Милана отменил приговор Маркива. Его освободили за неимением доказательств его вины. После 3 лет заключения нацгвардеец вернулся в Украину.

В мае 2022 года Маркив вернулся на службу. Параллельно он продолжает готовиться к кассационному рассмотрению своего дела.

Полный текст публикации Ольги Токарюк

Ровно через неделю, 9 декабря, может быть поставлена точка по делу Виталия Маркива в Италии. Верховный кассационный суд в Риме должен рассмотреть ее и принять окончательное решение. Это третья, последняя инстанция итальянской Фемиды.

Напомню, что первая инстанция – суд присяжных в Павии – в 2019 году приговорил Маркива к 24 годам заключения за якобы причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. В ноябре 2020 года вторая инстанция – апелляционный суд Милана отменил этот приговор, освободив Маркива за неимением доказательств его вины.

Однако назвать это полной победой трудно. Апелляционный суд, оправдав Маркива, в то же время подтвердил версию суда первой инстанции, что именно умышленный обстрел с украинской стороны стал причиной смерти журналиста Роккелли и российского правозащитника Миронова. Именно на это продолжает напирать сторона обвинения, возлагая вину за гибель журналистов на Украину и ее военных, и требуя найти виновных (если не Маркива, то кого-то другого). На пресс-конференции несколько дней назад представители обвинения заявили, что, в зависимости от решения кассационного суда, могут требовать создания комиссии в итальянском парламенте, чтобы пересмотреть взаимоотношения Рима с Киевом.

Ожидается, что рассмотрение дела Маркива третьей инстанцией будет быстрым и решение станет известно уже либо 9, либо 10 декабря. Новых свидетелей заслушивать не будут. Обычно кассационный суд рассматривает, были ли нарушения процедуры во время предварительного рассмотрения дела, и на основе этого принимает решение. Суд может подтвердить приговор апелляции и закрыть дело. Однако существует вероятность, что может отправить его на повторное рассмотрение.