Це третя інстанція розгляду справи щодо обвинувачення Марківа у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі. Про це повідомила продюсерка фільму "The Wrong Place" про справу нацгвардійця Ольга Токарюк.

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Суд розгляне справу нацгвардійця Віталія Марківа

Рівно за тиждень, 9 грудня, може бути поставлено крапку у справі Віталія Марківа в Італії. Верховний касаційний суд у Римі має розглянути її та ухвалити остаточне рішення,

– написала Токарюк.

Вона також пояснила, що очікується, що розгляд справи Марківа третьою інстанцією буде швидкий й рішення стане відоме вже 9 чи 10 грудня. Вона також пояснила, що нових свідків заслуховувати не будуть.

"Зазвичай касаційний суд розглядає, чи були порушення процедури під час попереднього розгляду справи, і на основі цього ухвалює рішення. Суд може підтвердити вирок апеляції та закрити справу. Однак існує ймовірність, що може відправити її на повторний розгляд", – припустила продюсерка.

Обвинувачення продовжує наполягати на своєму

За інформацією Токарюк, сторона обвинувачення продовжує наполягати на тому, що нібито "саме умисний обстріл з українського боку став причиною смерті журналіста Роккеллі та російського правозахисника Міронова".

Італійське обвинувачення "продовжує напирати" на цьому, "покладаючи провину за загибель журналістів на Україну та її військових, і вимагаючи знайти винних (якщо не Марківа, то когось іншого)".

На пресконференції кілька днів тому (публікація авторки датована 2 грудня – 24 канал) представники обвинувачення заявили, що, залежно від рішення касаційного суду, можуть вимагати створення комісії в італійському парламенті, щоб переглянути взаємини Рима з Києвом,

– пояснила Токарюк.

Справа нацгвардійця Віталія Марківа: що відомо

У червні 2017 року українського нацгвардійця Віталія Марківа арештувала італійська поліція в аеропорту Болоньї. Його запідозрили у нібито вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

У липні 2019 році року суд присяжних у Павії ухвалив рішення, яким засудив Марківа до 24 років ув'язнення нібито за причетність до вбивства Роккеллі.

Відомо, що більшість доказів нібито винуватості Марківа в суді були від російських пропагандистів. Натомість Україна наполягала на непричетності Марківа до злочину. За інформацією українського слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу, який вели окупанти .

. У січні 2020 року Верховна Рада України підтримала спільну заяву, де наголошувала, що справа українця продемонструвала очевидні порушення верховенства права і гарантій на справедливий суд.

У листопаді 2020 року суд другої інстанції, а саме апеляційний суд Мілана, скасував вирок Марківа. Його звільнили через брак доказів його провини. Після 3 років ув'язнення нацгвардієць повернувся в Україну.

У травні 2022 року Марків повернувся на службу. Паралельно він продовжує готуватися до касаційного розгляду своєї справи.

Повний текст публікації Ольги Токарюк

Рівно за тиждень, 9 грудня, може бути поставлено крапку у справі Віталія Марківа в Італії. Верховний касаційний суд у Римі має розглянути її і ухвалити остаточне рішення. Це третя, остання, інстанція італійської Феміди.

Нагадаю, що перша інстанція – суд присяжних у Павії – у 2019 році засудив Марківа до 24 років ув'язнення за нібито причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. У листопаді 2020 року друга інстанція – апеляційний суд Мілана – скасував цей вирок, звільнивши Марківа за браком доказів його провини.

Однак назвати це повною перемогою важко. Апеляційний суд, виправдавши Марківа, водночас підтвердив версію суду першої інстанції, що саме умисний обстріл з українського боку став причиною смерті журналіста Роккеллі та російського правозахисника Міронова. Саме на це продовжує напирати сторона обвинувачення, покладаючи провину за загибель журналістів на Україну та її військових, і вимагаючи знайти винних (якщо не Марківа, то когось іншого). На пресконференції кілька днів тому представники обвинувачення заявили, що, залежно від рішення касаційного суду, можуть вимагати створення комісії в італійському парламенті, щоб переглянути взаємини Рима з Києвом.

Очікується, що розгляд справи Марківа третьою інстанцією буде швидкий і рішення стане відоме вже або 9, або 10 грудня. Нових свідків заслуховувати не будуть. Зазвичай касаційний суд розглядає, чи були порушення процедури під час попереднього розгляду справи, і на основі цього ухвалює рішення. Суд може підтвердити вирок апеляції і закрити справу. Однак існує ймовірність, що може відправити її на повторний розгляд.