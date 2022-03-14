В Италии нашли еще два дома пропагандиста Соловьева

Команда оппозиционного политика Алексея Навального обнаружила еще два дома Владимира Соловьева, один из которых записан на маму телеведущего.

Активисты смогли в одном из домов Владимира Соловьева полакомиться пиццей, фруктами и насладиться "прекрасным напитком". Российский пропагандист попал под санкции из-за поддержки войны в Украине, а две его виллы в Италии арестованы.

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Мы направили заявление в комитет финансовой безопасности Италии. Они уже арестовали два дома Соловьева, и чтобы помочь им все сделать до конца, мы сообщаем о третьем владении Соловьева. А также об огромном особняке, купленном его пожилой матерью в 2021 году,

– сообщили расследователи.

Они также попросили власть страны отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из россии, что невозможно из-за санкций".

Соратник Навального Георгий Албуров добавил, что последнюю виллу российский пропагандист оформил на мать 4 месяца назад, а в другой начал ремонт с бюджетом в 350 тысяч евро.

Соловьев расследование пока не комментировал.

Ранее в ГБР сообщили, что кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева собирается объявить в международный розыск.

Нашли еще две виллы Соловьева: смотреть видео