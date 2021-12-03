Тело 43-летней уроженки Кривого Рога 30 ноября нашли в квартире, дверь в которую были вынуждены выломать спасатели. Перед этим к женщине приходили из суда, однако им никто не открыл дверь.

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К смерти мог быть причастен бойфренд

Знакомые женщины не верят в то, что она могла умереть от передозировки наркотиками, ведь украинка за свою жизнь поборола ряд тяжелых болезней. Поэтому они убеждены, что в ее смерти виновен бывший любовник, с которым незадолго до смерти погибшая ссорилась.

Представители суда, которые наведывались в ее дом, хотели передать документ касающийся угроз и насилия ее бывшего партнера. Они вызвали спасателей, чтобы те выломали дверь.

Прибывшие на место трагедии правоохранители нашли в квартире метадон, из-за чего одной из версий причин смерти стала передозировка. Однако подруга украинки отрицает это.

Я шокирована, потому что Алина была сильной. Это не может быть она, говорила я себе, когда читала новости. Мы дружили много лет, она была хорошим человеком, всегда улыбалась и заставляла меня улыбаться, когда я злилась. Мы не виделись больше месяца,

– заявила подруга.

Расследование продолжается. Установить точную причину смерти помогут результаты судебно-медицинской экспертизы. У женщины остались двое детей в возрасте 11 и 19 лет.

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