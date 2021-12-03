Тіло 43-річної уродженки Кривого Рогу 30 листопада знайшли у квартирі, двері до якої були вимушені виламати рятувальники. Перед цим до жінки приходили із суду, однак їх ніхто не відчинив двері.

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До смерті міг бути причетним бойфренд

Знайомі жінки не вірять в те, що вона могла померти від передозування наркотиками, адже українка за своє життя поборола низку важких хвороб. Тому вони переконані, що у її смерті винен колишній коханець, з яким незадовго до смерті загибла сварилася.

Представники суду, які навідувалися до її будинку, хотіли передати документ що стосувався погроз та насильства її колишнього партнера. Вони викликали рятувальників, щоб ті виламали двері.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії знайшли у квартирі метадон, через що однією з версій причин смерті стало передозування. Однак подруга українки заперечує це.

Я шокована, тому що вона була сильною. Це не може бути вона, говорила я собі, коли читала новини. Ми дружили багато років, вона була хорошою і гарною людиною, завжди усміхалася і змушувала мене усміхатися, коли я злилася. Ми не бачилися більше місяця,

– заявила подруга.

Розслідування триває. Встановити точну причину смерті допоможуть результати судово-медичної експертизи. У жінки залишилися двоє дітей віком 11 та 19 років.

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