В пещере Гваттари, расположенной примерно в 100 километрах от Рима, археологи нашли останки 9 неандертальцев. Их, вероятно, убили гиены.

По словам ученых, останки принадлежат 7 взрослым мужчинам, 1 женщине и 1 ребенку. Жили неандертальцы в разные периоды.

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Что известно об останках неандертальцев

Костям 8 останков примерно 50 – 68 тысяч лет, а костям еще одного человека – 90 – 100 тысяч лет.

Чтобы узнать больше об образе жизни неандертальцев, исследователи проанализируют их ДНК. Предварительный анализ зубов свидетельствует о том, что их рацион был разнообразным, однако в основном древние люди питались злаками.



В Италии в пещере нашли останки неандертальцев / Фото Минкультуры Италии

Что еще ученые нашли в пещере

В пещере обнаружили останки носорогов, гигантских оленей, пещерного медведя, диких лошадей и гиен. Исследователи заявили, что окаменелостям примерно 50 тысяч лет.

С помощью биологических и генетических исследований эксперты хотят узнать, какой тогда была растительность, климат и что ели животные.

Ученые считают, что гиены использовали пещеру как берлогу и хранилище для еды. Большинство найденных костей погрызены. Вероятнее всего, гиены охотились на впечатлительных людей – больных или пожилого возраста.

В то же время эксперты не отрицают, что до гиен пещеру использовали неандертальцы (примерно 60 – 125 тысяч лет назад). Исследователи нашли места, где люди могли разжигать костер.

Справка. Пещеру Гваттари случайно открыли в 1939 году. Из-за оползня или землетрясения она была заблокирована тысячи лет. Ранее там нашли останки 2 неандертальцев. Ученые называют это место очень важным для истории.

Пещера, в которой нашли останки неандертальцев и животных / Фото Минкультуры Италии