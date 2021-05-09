У печері Гваттарі, розташованій приблизно за 100 кілометрів від Рима, археологи знайшли останки 9 неандертальців. Їх, ймовірно, вбили гієни.

За словами вчених, останки належать 7 дорослим чоловікам, 1 жінці та 1 дитині. Жили неандертальці в різні періоди.

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Що відомо про останки неандертальців

Кісткам 8 останків приблизно 50 – 68 тисяч років, а кісткам ще однієї людини – 90 – 100 тисяч років.

Аби дізнатися більше про спосіб життя неандертальців, дослідники проаналізують їхні ДНК. Попередній аналіз зубів свідчить про те, що їхній раціон був різноманітним, однак здебільшого давні люди харчувалися злаками.



В Італії в печері знайшли останки неандертальців / Фото Мінкультури Італії

Що ще науковці знайшли у печері

У печері виявили рештки носорогів, гігантських оленів, печерного ведмедя, диких коней та гієн. Дослідники заявили, що скам'янілостям приблизно 50 тисяч років.

За допомогою біологічних і генетичних досліджень експерти хочуть дізнатися, якою тоді була рослинність, клімат та що їли тварини.

Науковці вважають, що гієни використовували печеру як барліг та сховище для їжі. Більшість знайдених кісток погризені. Найімовірніше, гієни полювали на вразливих людей – хворих або похилого віку.

Водночас експерти не заперечують, що до гієн печеру використовували неандертальці (приблизно 60 – 125 тисяч років тому). Дослідники знайшли місця, де люди могли розпалювати багаття.

Довідка. Печеру Гваттарі випадково відкрили в 1939 році. Через зсув або землетрус вона була заблокована тисячі років. Раніше там знайшли останки 2 неандертальців. Вчені називають це місце дуже важливим для історії.



Печера, в якій знайшли останки неандертальців та тварин / Фото Мінкультури Італії