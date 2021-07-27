Больше куриного яйца: в Италии град побил сотни автомобилей – фото, видео

Север Италии в обед 26 июля накрыл сильный шторм. Всего за полчаса огромный град успел наделать много вреда.

Град разбивал автомобили и конструкции

Непогода накрыла северные провинции страны около 15:00. Из-за нее часть местных жителей остались без электроэнергии.

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Сильный дождь затопил дороги и создал проблемы с движением. Участок на автомагистрали А1 Милан – Неаполь закрыли. Очередь из автомобилей протянулась на 8 километров. Тем, кто ехал в Милан, рекомендовали выбирать другой маршрут.

Град был такой сильный, что побил стекло и повредил кузова автомобилей. Очевидцы непогоды опубликовали впечатляющие фотографии. На них видно, что ледяные шарики по размеру превышают даже диаметр куриного яйца.



Сильный град в Италии разбил стекла автомобилей / Фото Liberta



В Италии выпал огромный град / Фото Liberta



Итальянцы поделилась фотографиями огромного града / Фото Liberta

Катастрофический вред сельскому хозяйству

Здесь катастрофа, ничего не осталось. Это произошло в наихудший период, потому что посевы были практически готовы,

– заявил президент секции продуктов технических культур Эрколе Паризи.

Он признался, что никогда раньше не видел такого сильного шторма. Больше всего град разрушил посевы кукурузы, сои и подсолнечника.

Фермеры отмечают, что урожай понес миллионные убытки. Сумму уже начали подсчитывать специалисты.

Итальянцы осматривают свои разбитые градом автомобили: видео