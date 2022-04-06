В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

На берегу озера Комо, что в Италии, на вилле российского пропагандиста Владимира Соловьева вспыхнул пожар. Но спасателям удалось его потушить.

По предварительной информации, огонь возник в подвальном помещении виллы Соловьева. Это произошло утром 6 апреля.

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Вилла Соловьева в Италии горела

В доме пропагандиста государства-агрессора Соловьева на берегу озера Комо возник пожар. Неизвестные пытались поджечь виллу, используя шины. Спасателям удалось остановить распространение огня. О масштабах последствий возгорания не сообщают.

Отмечается, имение прихвостня Владимира Путина итальянское правительство конфисковало в рамках экономических санкций против российских олигархов.

Напомним, ранее команда оппозиционного российского политика Алексея Навального обнаружила в Италии еще два дома Владимира Соловьева, один из которых записан на маму пропагандиста.

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