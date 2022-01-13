Похороны 44-летней Алессии Аугелло прошли 10 января. При жизни она была участницей ультраправой группы Forza Nuova ("Новая сила").

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Гроб неонацистки завернули в свастику

На похоронной церемонии у входа в церковь гроб неонацистки завернули во флаг со свастикой. Участники процессии использовали римский салют.



На похоронах неонацистки гроб завернули в свастику / Коллаж Corriere della Sera

Справка. Римский салют – жест, предполагающий, что сначала рука идет к сердцу, а затем вверх под углом 45 градусов. По мнению фашистов был приветствием в Древнем Риме. Однако доказательств этого нет.

Нескольких неонацистов уже идентифицировали

Несколько десятков ультраправых, которые были на похоронах, полиция уже идентифицировала. Сейчас итальянские правоохранители хотят выяснить, кто же организовал инициативу. Прокуратура расследует инцидент.

Реакция родственников, священников, политиков, еврейского сообщества

Родные умершей женщины заявили, что о флаге их не предупредили.

Мы полностью ограждаем себя от событий, что произошли под церковью, о которых мы не знали и даже сама Алессия не одобрила бы. Мы бы никогда не позволили того, что произошло,

– отметила тетя Аугелло.

Священники местной католической церкви также уверяют, что не знали о флаге. Использование свастики они назвали "серьезной, оскорбительной и неприемлемой эксплуатацией идеологии".

Некоторые итальянские политики пошли дальше и призвали полностью запретить деятельность ультраправых организаций, их лидеров просят привлечь к ответственности. "Фото гроба, завернутого в ткань со свастикой, появилось тогда, когда мы обратились к правительству с просьбой реализовать предложение о роспуске неонацистских организаций", – отметил демократ Андреа Кассу.

Еврейское сообщество Рима возмутилось, что такие события все еще могут произойти спустя более семи десятилетий после окончания Второй мировой войн.

"Недопустимо, чтобы флаг со свастикой все еще можно было демонстрировать публично в наше время", – подчеркнули они. И добавили, что особенно это недопустимо в городе, где нацисты и их фашистские коллаборанты депортировали евреев.

Справка. После рейда на еврейский квартал Рима 16 октября 1943 года более 1 000 евреев города депортировали, прежде всего в лагерь смерти Освенцим в оккупированной нацистами Польше. Домой вернулись только 16 из них.

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