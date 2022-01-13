Похорон 44-річної Алессії Аугелло пройшов 10 січня. За життя вона була учасницею ультраправої групи Forza Nuova ("Нова сила").

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Труну неонацистки загорнули у свастику

На похоронній церемонії поблизу входу до церкви труну неонацистки загорнули у прапор зі свастикою. Учасники процесії використали римський салют.



На похороні неонацистки труну загорнули у свастику / Колаж Corriere della Sera

Довідка. Римський салют – жест, який передбачає, що спочатку рука йде до серця, а потім вгору під кутом 45 градусів. На думку фашистів був вітанням у Давньому Римі. Однак доказів цього немає.

Кількох неонацистів вже ідентифікували

Декілька десятків ультраправих, які були на похороні, поліція вже ідентифікувала. Наразі італійські правоохоронці хочуть з'ясувати, хто ж організував ініціативу. Прокуратура розслідує інцидент.

Реакція родичів, священників, політиків, єврейської спільноти

Рідні померлої жінки заявили, що про прапор їх не попередили.

Ми повністю відмежовуємося від подій, що відбулися під церквою, про які ми не знали і які навіть сама Алессія не схвалила б. Ми б ніколи не дозволили того, що відбулося,

– зазначила тітка Аугелло.

Священники місцевої католицької церкви також запевняють, що не знали про прапор. Використання свастики вони назвали "серйозним, образливим і неприйнятним експлуатуванням ідеології".

Деякі італійські політики пішли далі та закликали повністю заборонити діяльність ультраправих організацій, їхніх лідерів просять притягнути до відповідальності. "Фото труни, загорнутої в тканину зі свастикою, з'явилося тоді, коли ми звернулися до уряду з проханням реалізувати пропозицію про розпуск неонацистських організацій", – зазначив демократ Андреа Касу.

Єврейська спільнота Риму обурилися, що такі події все ще можуть статися через понад сім десятиліть після закінчення Другої світової війн.

"Неприпустимо, щоб прапор зі свастикою все ще можна було демонструвати публічно в наш час", – наголосили вони. Та додали, що особливо це неприпустимо у місті, де нацисти та їхні фашистські колаборанти депортували євреїв.

Довідка. Після рейду на єврейський квартал Риму 16 жовтня 1943 року понад 1 000 євреїв міста депортували, насамперед до табору смерті Освенцим в окупованій нацистами Польщі. Додому повернулися тільки 16 з них.

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