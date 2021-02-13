В субботу, 13 февраля, новое правительство Италии привели к присяге. Его возглавил экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Участие в церемонии принял президент Серджо Маттарелла. Новое правительство сформировали 23 министра. Среди них 9 – без портфеля.

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Первое заседание Совета министров под председательством Драги произошло в Палаццо Киджи. Глава правительства подчеркнул, что его приоритетом будет защитить страну.

Какие министры остались из "старого" правительства

Луиджи Ди Майо – министр иностранных дел;

Лучана Ламорджезе – министр внутренних дел;

Роберто Сперанца – министр здравоохранения;

Дарио Франческини – министр культуры;

Лоренцо Гуерини – министр обороны.

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