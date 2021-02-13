В Италии привели к присяге новое правительство во главе с Марио Драги: видео
В субботу, 13 февраля, новое правительство Италии привели к присяге. Его возглавил экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.
Источник:ansa.it
Участие в церемонии принял президент Серджо Маттарелла. Новое правительство сформировали 23 министра. Среди них 9 – без портфеля.
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Первое заседание Совета министров под председательством Драги произошло в Палаццо Киджи. Глава правительства подчеркнул, что его приоритетом будет защитить страну.
Какие министры остались из "старого" правительства
- Луиджи Ди Майо – министр иностранных дел;
- Лучана Ламорджезе – министр внутренних дел;
- Роберто Сперанца – министр здравоохранения;
- Дарио Франческини – министр культуры;
- Лоренцо Гуерини – министр обороны.
В Италии привели к присяге новое правительство: смотрите видео
Отставка правительства в Италии: что известно
- Прошлое правительство возглавлял Джузеппе Конте.
- Когда Евросоюз выделил Италии деньги для борьбы с последствиями коронавируса, между Конте и экс-премьером Маттео Ренци вспыхнул скандал.
- Это привело к тому, что партия Ренци Viva Italia покинула ряды правящей коалиции.
- 26 января Конте объявил об отставке.
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