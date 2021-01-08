Вблизи Рима в устье реки Вольтурно нашли тело 58-летней украинки. Женщина жила в Италии в течение 20 лет.

Сначала правоохранители не могли установить личность погибшей, ведь тело разложилось. Об этом сообщает Roma Today.

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Однако впоследствии выяснили, что погибшая – украинка. Это удалось выявить, потому что отпечатки пальцев женщины были в базе правоохранителей. Ранее женщина фигурировала в деле об оформлении разрешений на проживание в Италии.

Почему погибла украинка

Об исчезновении украинки еще в декабре заявил ее сын. Ее тело нашли в 200 километрах от места, где она жила. Однако в полиции предполагают, что его могло отнести течение реки.

Кстати, признаков насилия на теле женщины не обнаружили, однако точные причины смерти еще устанавливают.

Что известно о погибшей украинке

Погибшая жила в Кастель-Вольтумо у устья реки Вольтурно.

Она проживала в Италии в течение 20 лет и работала сиделкой.

Украинке было 58 лет.

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