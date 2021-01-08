Поблизу Рима у гирлі річки Вольтурно знайшли тіло 58-річної українки. Жінка жила в Італії протягом 20 років.

Спочатку правоохоронці не могли встановити особу загиблої, адже тіло розклалось. Про це повідомляє Roma Today.

До речі Загадкова смерть українки Христини Новицької у Туреччині: все, що відомо – фото

Однак згодом з'ясували, що загибла – українка. Це вдалось виявити, бо відбитки пальців жінки були у базі правоохоронців. Раніше жінка фігурувала у справі щодо оформлення дозволів на проживання в Італії.

Чому загинула українка

Про зникнення українки ще у грудні заявив її син. До речі, її тіло знайшли за 200 кілометрів, від місця, де вона мешкала. Однак у поліції припускають, що його могла віднести течія річки.

До речі, ознак насильства на тілі жінки не виявили, однак точні причини смерті ще встановлюють.

Що відомо про загиблу українку

Загибла мешкала в Кастель-Вольтумо біля гирла річки Вольтурно.

Вона проживала в Італії протягом 20 років та працювала доглядальницею.

Українці було 58 років.

Читайте також Загибла українка перед смертю писала колишньому: нові подробиці трагедії в Туреччині