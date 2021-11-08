Именно такую информацию, по состоянию на 8 ноября, приводит итальянский сайт ilMeteo.it. Он специализируется на прогнозе погоды.
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Итальянский сайт изобразил Украину без Крыма
На сайте в разделе Европа на карте можно увидеть, что Украина изображена полностью – там видны все области и Крым.
Карта Европы на итальянском погодном сайте / Скриншот с сайта ilMeteo.it.
Если навести именно на карту Украины – видны четкие очертания, подпись и полуостров.
Однако ситуация меняется, если после раздела Европа нажать на страну (на скриншоте второй раздел слева сверху – 24 канал). Выбрав Украину, появляется так называемая "карта Украины", но неполная.
На "Карте Украины" нет Крыма / Скриншот с сайта ilMeteo.it.
Там четко виден Крым, однако он почему-то, как и вокруг территория соседних Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Беларуси и России, выделен серым цветом. То есть, вероятно, по логике сайта, он якобы и не относится к зеленой по цвету "карте Украины".
Кстати, в Конвенции ООН говорится, что "Крым – это Украина". В сентябре 2021 года генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал очередной отчет касательно ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. В нем он также напомнил, что Россия своими действиями нарушает международное законодательство.
Коротко о скандалах из-за изображения карты Украины
- 7 ноября самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попала в скандал. В сети заметили рекламу компании с "Картой Украины" без Крыма.
- Впоследствии руководитель отдела коммуникаций страны BlaBlaCar в Украине Юлия Крупенко поблагодарила пользователя, что обратил внимание на проблему и отметил страницу компании. В то же время она подчеркнула, что карта без оккупированного Крыма – ошибка.
- 21 октября на одном из музыкальных ресурсов компании Apple, что имеет визуализацию в виде карты, Крым пририсовали к России. В то же время, Украину нарисовали без Крыма.