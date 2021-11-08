Саме таку інформацію, станом на 8 листопада, подає італійський сайт ilMeteo.it. Він спеціалізується на прогнозі погоди.
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Італійський сайт зобразив Україну без Криму
На сайті у розділі Європа на карті можна розгледіти, що Україна зображена повністю – там видно всі області та Крим.
Карта Європи на італійському погодному сайті / Скриншот з сайту ilMeteo.it.
Якщо навести саме на карту України – видно чіткі обриси, підпис та півострів.
Проте ситуація змінюється, якщо після розділу Європа натиснути на країну ( на скриншоті другий розділ зліва вгорі – 24 канал). Обравши Україну, з'являється так звана "карта України", проте неповна.
На "карті України" немає Криму / Скриншот з сайту ilMeteo.it.
Там чітко видно Крим, проте він чомусь, як й довкола територія сусідніх Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Білорусі та Росії, – виділений сірим кольором. Тобто, ймовірно за логікою сайту, він нібито й не належить до зеленої за кольором "карти України".
До речі, у Конвенції ООН мовиться, що "Крим – це Україна". У вересні 2021 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив черговий звіт щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму. У ньому він також пригадав, що Росія своїми діями порушує міжнародне законодавство.
Коротко про скандали через зображення карти України
- 7 листопада найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапила у скандал. У мережі помітили рекламу компанії з "картою України" без Криму.
- Згодом керівниця відділу комунікацій країни BlaBlaCar в Україні Юлія Крупенко подякувала користувачу, що звернув увагу на проблему й позначив сторінку компанії. Водночас підкреслила, що карта без окупованого Криму – це помилка.
- 21 жовтня один з музичних ресурсів компанії Apple має візуалізацію у вигляді мапи, на ній Крим домалювали до Росії. Водночас Україну намалювали без Криму.