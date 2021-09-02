Відомство взяло до уваги доповідь Антоніу Гутерреша на тему "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь". У ній Росію чітко визнають як державу-окупанта.

До теми ООН оприлюднила нову доповідь генсека про порушення прав людини у Криму

Коментар МЗС щодо доповіді генсека ООН про Крим

У міністрові зазначили, що Гутерреш підтверджує численні факти тортур зі сторони Федеральної служби безпеки та інших органів російської окупаційної адміністрації:

із застосуванням сексуального насильства,

незаконних арештів,

свавільних затримань,

насильницьких зникнень,

порушення свободи віросповідання, висловлювання, мирних зібрань.

Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право та незаконно засуджує громадян України, переміщує незаконно затриманих українців з тимчасово окупованого півострова на територію Росії,

– наголосили в МЗС.

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Там додали, що в документі також йдеться

про переміщення населення з Росії в тимчасово окупований Крим,

грубі порушення мовних прав українців та представників кримськотатарського народу,

призов жителів Криму до лав російської армії та судове переслідування людей, які ухиляються від нього,

переслідування Православної церкви України, звинувачення в екстремізмі послідовників мирних релігійних течій.

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У зв'язку з цим генсек ООН вкотре закликає Москву припинити грубі порушення прав людини та дотримуватися усіх своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини.

У МЗС звернули увагу, що у документі згадали про Меджліс кримськотатарського народу, який залишається під забороною, а також його голову Рефата Чубарова, який був незаконно засуджений окупаційною адміністрацією.

Відзначається, що Росія продовжує ігнорувати вимоги резолюції Генасамблеї ООН та не надає доступ для Моніторингової місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Криму, а ЗМІ там переслідують.

Закордонне відомство України розглядає доповідь Гутерреша як продовження зусиль міжнародної спільноти з деокупації Криму, які зафіксували в декларації учасників Кримської платформи.

Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення тиску на державу-окупанта,

– підсумували у МЗС.

На завершення там додали, що масові порушення прав і свобод людини, міжнародного права, зокрема гуманітарного, зафіксують у резолюції, яку Україна за підтримки партнерів восени 2021 року винесе на 76-у сесію Генасамблеї.

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