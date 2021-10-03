В Италии самолет влетел в здание: много погибших – жуткие фото
Источник:RaiNews24
На севере Италии 3 октября произошла ужасная трагедия – небольшой частный самолет попал в аварию. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
Всего на борту самолета находились 6 пассажиров и 2 пилота. Среди погибших был ребенок.
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Самолет вылетел из аэропорта Линате и направлялся в Сардинию. Однако в городе Сан-Донато-Миланезе, что на севере Италии, он внезапно упал на здание, которое находилось на ремонте.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, правоохранители и медики. Но они уже ничем не смогли помочь пассажирам самолета.
Что известно о жертвах
На борту самолета находились:
- 2 пилота,
- 5 взрослых,
- ребенок.
Предварительно, пилот самолета был гражданином Германии, а на борту, среди пассажиров был также гражданин Франции.
На севере Италии потерпел крушение самолет / Фото RaiNews24