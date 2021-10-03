В Италии самолет влетел в здание: много погибших – жуткие фото

На севере Италии 3 октября произошла ужасная трагедия – небольшой частный самолет попал в аварию. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Всего на борту самолета находились 6 пассажиров и 2 пилота. Среди погибших был ребенок.

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Самолет вылетел из аэропорта Линате и направлялся в Сардинию. Однако в городе Сан-Донато-Миланезе, что на севере Италии, он внезапно упал на здание, которое находилось на ремонте.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, правоохранители и медики. Но они уже ничем не смогли помочь пассажирам самолета.

Что известно о жертвах

На борту самолета находились:

2 пилота,

5 взрослых,

ребенок.

Предварительно, пилот самолета был гражданином Германии, а на борту, среди пассажиров был также гражданин Франции.

На севере Италии потерпел крушение самолет / Фото RaiNews24