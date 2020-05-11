В Италии собираются легализовать полмиллиона трудовых мигрантов: подробности
Работники-иностранцы, которые задействованы в аграрной отрасли Италии, могут вскоре получить временный вид на жительство. Дело в том, что правительство страны приняло решение предоставить шестимесячные разрешения на жительство для иностранцев, ранее работавших в аграрном секторе.
Таким образом правительство Италии намерено легализовать сотни тысяч иностранных работников-нелегалов для нужд сельскохозяйственной отрасли. Соответствующий компромисс согласовала и правительственная коалиция, передает La Stampa.
Тем временем: Украина запретила выезд заробитчан без отдельного разрешения: МИД отрицает
Отмечается, что это коснется около 500 тысяч нелегальных работников, задействованных в сельском хозяйстве страны.
Что предусматривает инициатива правительства Италии:
- Мигрантам будет предоставляться шестимесячный вид на жительство в стране с целью поиска работы.
- В случае трудоустройства с заключением официального соглашения с работодателем такое разрешение будет продлеваться на срок трудоустройства согласно трудовому договору.
- К работодателям, которые захотят легализовать бывшие незаконные трудовые отношения, штрафных санкций не применять.
К такому шагу итальянские власти побудило то, что, учитывая глобальную пандемию COVID-19 множество работников-нелегалов не могут вернуться на родину. Кроме того, нововведения также ориентированы на местных жителей, которые зарабатывают себе на жизнь нелегальным трудом.
Заметим, что до и во время карантина в Украину вернулось множество заробитчан. Сейчас в других государствах существует большой спрос на сезонных работников, однако из-за того, что границы закрыты, а международное пассажирское сообщение заблокировано, украинцы не могут выехать на работу за границу. Правда, правительство начало рассматривать запросы других стран на работников из Украины.
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Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.
Какова ситуация с коронавируса в Италии?
В стране значительно уменьшилось количество инфицированных коронавирусом. Многие пациенты сейчас поправляются. Правда, в стране до сих пор фиксируют большое количество инфицированных ежедневно – до тысячи.
Заметим, что именно из Италии начался вспышка коронавируса в Европе.
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