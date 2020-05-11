В Італії збираються легалізувати пів мільйона трудових мігрантів: подробиці

Працівники-іноземці, які задіяні в аграрній галузі Італії, можуть невдовзі отримати тимчасову посвідку на проживання. Річ у тім, що уряд країни прийняв рішення надати шестимісячні дозволи на проживання для іноземців, що раніше працювали в аграрному секторі.

Таким чином уряд Італії має намір легалізувати сотні тисяч іноземних працівників-нелегалів для потреб сільськогосподарської галузі. Відповідний компроміс узгодила й урядова коаліція, передає La Stampa.

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Зазначається, що це стосуватиметься близько 500 тисяч нелегальних працівників, задіяних у сільському господарстві країни.

Що передбачає ініціатива уряду Італії:

Мігрантам надаватиметься шестимісячний дозвіл на проживання в країні з метою пошуку роботи.

У разі працевлаштування з укладенням офіційної угоди з працедавцем такий дозвіл подовжуватиметься на термін працевлаштування згідно з трудовою угодою.

До працедавців, які захочуть легалізувати колишні незаконні трудові відносини, штрафних санкцій не застосовуватимуть.

До такого кроку італійську владу спонукало те, що з огляду на глобальну пандемію COVID-19 чимало працівників-нелегалів не можуть повернутися на батьківщину. Крім того, нововведення також орієнтовані на місцевих жителів, які заробляють собі на прожиття нелегальною працею.

Зауважимо, що до та під час карантину в Україну повернулося багато заробітчан. Зараз в інших державах існує великий попит на сезонних працівників, однак через те, що кордони закриті, а міжнародне пасажирське сполучення заблоковане, українці не можуть виїхати на роботу за кордон. Щоправда, уряд почав розглядати запити інших країн на працівників з України.

До теми Коронавірус в Італії: кількість нових хворих впала до рівня початку березня

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії? У країні значно зменшилася кількість інфікованих коронавірусом. Багато пацієнтів зараз одужають. Щоправда, у країні досі фіксують чималу кількість інфікованих щодня – до тисячі.



Зауважимо, що саме з Італії розпочався спалах коронавірусу в Європі.