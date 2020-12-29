Снег в Италии: люди впервые за долгое время вышли на улицы – невероятные фото, видео
Сильные снегопады парализовали север Италии в понедельник, 28 декабря. Милан и всю Ломбардию накрыло густым снежным одеялом. Из-за непогоды в нескольких крупных городах остановилось движение транспорта.
По данным метеорологов, холод должен продолжаться в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает DE24 News.
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Милан без хаоса
Зимние осадки могли бы спровоцировать хаос, но сейчас в Италии усиленный карантин. Именно поэтому, по крайней мере пробок на заметенных дорогах удалось избежать. В Милане коммунальщикам пришлось часами расчищать центр города.
Милан накрыло снегом: видео Global New
Холодная погода не помешала людям выйти на свежий воздух, возможно, впервые за несколько дней.
Улицы итальянского Милана сильно заснежило / Фото DE24 News
Наводнения в Венеции
- В Венеции тоже падал снег. Власть города лагуны ожидает, что уровень моря снова поднимется.
- Мэр Луиджи Бруньяро предупредил о наводнениях.
- Ворота системы защиты от наводнения "Моисей" были активированы, поэтому площадь Святого Марка осталась сухой.
Непогода парализовала транспорт
- Снег выпал по всему альпийскому региону, метеорологи предупреждали об опасности лавин. В городе Тренто зафиксировано до 30 сантиметров снега. Бурные штормы были на острове Сардиния.
- Также заснежило регионы Эмилия-Романья и Тоскана, что привело к значительным проблемам с дорожным движением. Из-за сильного шторма остановились паромные сообщения между Тосканой и островом Эльба.
- В Риме шел сильный дождь. Возникли проблемы с паромными сообщениями между Неаполем и островами Искья и Капри.
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