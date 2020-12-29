Сильные снегопады парализовали север Италии в понедельник, 28 декабря. Милан и всю Ломбардию накрыло густым снежным одеялом. Из-за непогоды в нескольких крупных городах остановилось движение транспорта.

По данным метеорологов, холод должен продолжаться в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает DE24 News.

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Милан без хаоса

Зимние осадки могли бы спровоцировать хаос, но сейчас в Италии усиленный карантин. Именно поэтому, по крайней мере пробок на заметенных дорогах удалось избежать. В Милане коммунальщикам пришлось часами расчищать центр города.

Милан накрыло снегом: видео Global New

Холодная погода не помешала людям выйти на свежий воздух, возможно, впервые за несколько дней.

Улицы итальянского Милана сильно заснежило / Фото DE24 News

Наводнения в Венеции

В Венеции тоже падал снег. Власть города лагуны ожидает, что уровень моря снова поднимется.

Мэр Луиджи Бруньяро предупредил о наводнениях.

Ворота системы защиты от наводнения "Моисей" были активированы, поэтому площадь Святого Марка осталась сухой.

Непогода парализовала транспорт

Снег выпал по всему альпийскому региону, метеорологи предупреждали об опасности лавин. В городе Тренто зафиксировано до 30 сантиметров снега. Бурные штормы были на острове Сардиния.

Также заснежило регионы Эмилия-Романья и Тоскана, что привело к значительным проблемам с дорожным движением. Из-за сильного шторма остановились паромные сообщения между Тосканой и островом Эльба.

В Риме шел сильный дождь. Возникли проблемы с паромными сообщениями между Неаполем и островами Искья и Капри.

Важно! Из-за непогоды в Италии уже 1 человек погиб и еще 2 – получили травмы. В частности, трагедия произошла на Сардинии. Там погиб пожарный при попытке починить электрокабель, что оборвался в результате непогоды. В Милане женщину ударило столбом фонаря, который подорвал сильный порыв ветра. В Риме на мужчину упало дерево, его доставили в больницу.