Сильні снігопади паралізували північ Італії у понеділок, 28 грудня. Мілан і всю Ломбардію накрило густою сніговою ковдрою. Через негоду у кількох великих містах зупинився рух транспорту.

За даними метеорологів, холод повинен тривати протягом наступних кількох днів. Про це повідомляє DE24 News.

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Мілан без хаосу

Зимові опади могли б спровокувати хаос, але нині в Італії посилений карантин. Саме тому, принаймні заторів на заметених дорогах вдалося уникнути. У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста.

Мілан накрило снігом: відео Global New

Холодна погода не завадила людям вийти на свіже повітря, можливо, вперше за кілька днів.

Вулиці італійського Мілану сильно засніжило / Фото DE24 News

Повені у Венеції

У Венеції теж падав сніг. Влада міста лагуни очікує, що рівень моря знову підніметься.

Мер Луїджі Бруньяро попередив про повені.

Ворота системи захисту від повені "Мойсей" були активовані, тому площа Святого Марка залишилася сухою.

Негода паралізувала транспорт

Сніг випав по всьому альпійському регіону, метеорологи попереджали про небезпеку лавин. У місті Тренто зафіксовано до 30 сантиметрів снігу. Бурхливі шторми були на острові Сардинія.

Також засніжило регіони Емілія-Романья та Тоскана, що призвело до значних проблем з дорожнім рухом. Через сильний шторм зупинились поромні сполучення між Тосканою та островом Ельба.

У Римі йшов сильний дощ. Виникли проблеми з поромними сполученнями між Неаполем та островами Іскія та Капрі.

Важливо! Через негоду в Італії вже 1 людина загинула та ще 2 – отримали травми. Зокрема, трагедія сталася на Сардинії. Там загинув пожежник під час спроби полагодити електрокабель, що обірвався в результаті негоди. У Мілані жінку вдарило стовпом ліхтаря, який підірвав сильний порив вітру. У Римі на чоловіка впало дерево, його доставили у лікарню.