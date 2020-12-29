Сніг в Італії: люди вперше за довгий час вийшли на вулиці – неймовірні фото, відео
Сильні снігопади паралізували північ Італії у понеділок, 28 грудня. Мілан і всю Ломбардію накрило густою сніговою ковдрою. Через негоду у кількох великих містах зупинився рух транспорту.
За даними метеорологів, холод повинен тривати протягом наступних кількох днів. Про це повідомляє DE24 News.
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Мілан без хаосу
Зимові опади могли б спровокувати хаос, але нині в Італії посилений карантин. Саме тому, принаймні заторів на заметених дорогах вдалося уникнути. У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста.
Мілан накрило снігом: відео Global New
Холодна погода не завадила людям вийти на свіже повітря, можливо, вперше за кілька днів.
Вулиці італійського Мілану сильно засніжило / Фото DE24 News
Повені у Венеції
- У Венеції теж падав сніг. Влада міста лагуни очікує, що рівень моря знову підніметься.
- Мер Луїджі Бруньяро попередив про повені.
- Ворота системи захисту від повені "Мойсей" були активовані, тому площа Святого Марка залишилася сухою.
Негода паралізувала транспорт
- Сніг випав по всьому альпійському регіону, метеорологи попереджали про небезпеку лавин. У місті Тренто зафіксовано до 30 сантиметрів снігу. Бурхливі шторми були на острові Сардинія.
- Також засніжило регіони Емілія-Романья та Тоскана, що призвело до значних проблем з дорожнім рухом. Через сильний шторм зупинились поромні сполучення між Тосканою та островом Ельба.
- У Римі йшов сильний дощ. Виникли проблеми з поромними сполученнями між Неаполем та островами Іскія та Капрі.
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