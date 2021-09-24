Пучдемон прибыл в провинцию Сассари, чтобы принять участие в собрании Adifolk и встретиться региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

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В дальнейшем Пучдемона представят судьям Апелляционного суда Сассари. Они будут принимать решение об освобождении или экстрадиции.

Почему задержали Пучдемона

Задержание произошло на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019 года. Его выдала Испания, которая обвинила Пучдемона в подстрекательстве к мятежу. Правоохранители утверждали, что чиновник помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным.

Ранее Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. Политик жил в добровольном изгнании в Бельгии.

Референдум в Каталонии: коротко