Пучдемон прибув у провінцію Сассарі, щоб взяти участь у зібранні Adifolk та зустрітись регіональним главою Сардинії і її омбудсменом.
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Надалі Пучдемона представлять суддям Апеляційного суду Сассарі. Вони ухвалюватимуть рішення про звільнення або екстрадицію.
Чому затримали Пучдемона
Затримання відбулось на підставі європейського ордеру на арешт від 14 жовтня 2019 року. Його видала Іспанія, яка звинуватила Пучдемона в підбурюванні до заколоту. Правоохоронці стверджували, що чиновник допоміг організувати референдум про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним.
Раніше Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. Політик жив в добровільному вигнанні у Бельгії.
Референдум у Каталонії: коротко
- У 2017 році у Каталонії провели референдум про незалежність Каталонії від Іспанії. Тоді на чолі уряду був Пучдемон.
- Проте іспанська влада оголосила референдум незаконним.
- Після цього під суд відправили 12 лідерів людей, а 9 з них в 2019 році отримали тюремні терміни за "підбурювання до заколоту" і "розтрату бюджетних грошей". У липні 2021 року влада Іспанії вирішила помилувати дев'ятьох ув'язнених.