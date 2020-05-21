Италия с 3 июня открывает все аэропорты

Италия, которую COVID-19 поразил первой в Европе, открывает свои аэропорты с 3 июня. Тогда же вновь будут разрешены межрегиональные и международные перевозки.

Так же исчезнут и ограничения на пользование общественным транспортом. Об этом сообщила заместитель министра транспорта Италии Паола де Микели, передает Rai News.

Ранее Италия открывает свои границы с 3 июня: подробности

С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки,

– подчеркнула она.

Заметим, что заявлению политика предшествовало решение правительства Италии: да, власти страны разрешили туристам с ЕС въезжать в страну с 3 июня. Больше того: путешественникам при пересечении границы не надо проходить двухнедельный карантин.

Италия и COVID-19: коротко