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Италия с 3 июня открывает все аэропорты

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Италия с 3.06. 2020 открывает все аэропорты - 24 Канал
Аэропорт Фьюмичино / Иллюстративное фото / Getty images

Италия, которую COVID-19 поразил первой в Европе, открывает свои аэропорты с 3 июня. Тогда же вновь будут разрешены межрегиональные и международные перевозки.

Так же исчезнут и ограничения на пользование общественным транспортом. Об этом сообщила заместитель министра транспорта Италии Паола де Микели, передает Rai News.

Ранее Италия открывает свои границы с 3 июня: подробности

С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки,
 – подчеркнула она.

Заметим, что заявлению политика предшествовало решение правительства Италии: да, власти страны разрешили туристам с ЕС въезжать в страну с 3 июня. Больше того: путешественникам при пересечении границы не надо проходить двухнедельный карантин.

Италия и COVID-19: коротко

  • Италия стала первой европейской страной, которая лицом к лицу столкнулась с эпидемией коронавируса.
  • Инфекция быстро распространилась по стране, в пик заболевания в больницах не хватало мест, а крематорий итальянского города Бергамо в один день оказался перегруженным: тела погибших от коронавируса пришлось вывозить за пределы города на военных грузовиках.
  • Таким образом Италия по своей неутешительной статистике быстро опередила Китай, откуда началась пандемия коронавируса.
  • За время пандемии в Италии подтвердили 227 364 случаи COVID-19, умерли от осложнений, вызванных инфекцией 32 330 человек, а еще более 132 тысяч выздоровели.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: авиация Евросоюз Коронавирус COVID-19
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