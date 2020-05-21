Италия с 3 июня открывает все аэропорты
Италия, которую COVID-19 поразил первой в Европе, открывает свои аэропорты с 3 июня. Тогда же вновь будут разрешены межрегиональные и международные перевозки.
Так же исчезнут и ограничения на пользование общественным транспортом. Об этом сообщила заместитель министра транспорта Италии Паола де Микели, передает Rai News.
Ранее Италия открывает свои границы с 3 июня: подробности
С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки,
– подчеркнула она.
Заметим, что заявлению политика предшествовало решение правительства Италии: да, власти страны разрешили туристам с ЕС въезжать в страну с 3 июня. Больше того: путешественникам при пересечении границы не надо проходить двухнедельный карантин.
Италия и COVID-19: коротко
- Италия стала первой европейской страной, которая лицом к лицу столкнулась с эпидемией коронавируса.
- Инфекция быстро распространилась по стране, в пик заболевания в больницах не хватало мест, а крематорий итальянского города Бергамо в один день оказался перегруженным: тела погибших от коронавируса пришлось вывозить за пределы города на военных грузовиках.
- Таким образом Италия по своей неутешительной статистике быстро опередила Китай, откуда началась пандемия коронавируса.
- За время пандемии в Италии подтвердили 227 364 случаи COVID-19, умерли от осложнений, вызванных инфекцией 32 330 человек, а еще более 132 тысяч выздоровели.