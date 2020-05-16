Италия открывает свои границы с 3 июня: подробности

Италия, которая первой в Европе пострадала от мощной вспышки COVID-19 открывает свои границы уже с 3 июня. Правда, только для граждан Европейского Союза. Более того – для тех, кто пересекает границу, больше не предусмотрен обязательный карантин на 14 дней.

Соответствующее решение приняло итальянское правительство, передает La Reppublica. Еще одно его решение касается отмены ограничений на передвижение внутри страны.

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Так, с 18 мая ограничения на передвижение снимут внутри регионов, а уже с 3 июня будут сняты ограничения на передвижение по всей стране.

Премьер Италии Джузеппе Конте настаивает на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекции.

Внимание! В случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижение в конкретных районах.

Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять или продолжать блокирование.

С 3 июня въезд в Италию будет разрешен из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

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