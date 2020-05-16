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Италия открывает свои границы с 3 июня: подробности

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Италия открывает свои границы с 3 июня 2020
Италия открывает границы с 3 июня / Getty images

Италия, которая первой в Европе пострадала от мощной вспышки COVID-19 открывает свои границы уже с 3 июня. Правда, только для граждан Европейского Союза. Более того – для тех, кто пересекает границу, больше не предусмотрен обязательный карантин на 14 дней.

Соответствующее решение приняло итальянское правительство, передает La Reppublica. Еще одно его решение касается отмены ограничений на передвижение внутри страны.

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Так, с 18 мая ограничения на передвижение снимут внутри регионов, а уже с 3 июня будут сняты ограничения на передвижение по всей стране.

Премьер Италии Джузеппе Конте настаивает на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекции.

Внимание! В случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижение в конкретных районах.

Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять или продолжать блокирование.

С 3 июня въезд в Италию будет разрешен из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

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Италия и коронавирус: что известно

  • Италия стала первой европейской страной, которая лицом к лицу столкнулась с эпидемией коронавируса.
  • Инфекция быстро распространилась по стране, в пик заболевания в больницах не хватало мест, а крематорий итальянского города Бергамо в один день оказался перегруженным: тела погибших от коронавируса пришлось вывозить за пределы города на военных грузовиках.
  • Таким образом Италия по своей неутешительной статистике быстро опередила Китай, откуда началась пандемия коронавируса. Состоянию на 16 мая Италия в антирейтинге стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 занимает 5-ю позицию. Ее опередили гораздо большие по площади и численности населения США и Россия. Также Италию обогнали Испания и Великобритания.
  • За время пандемии в Италии подтвердили 223 885 случаев COVID-19, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 31 610 человек, а еще более 120 тысяч выздоровели.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Евросоюз Коронавирус COVID-19 Новости политики
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