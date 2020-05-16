Італія відкриває свої кордони з 3 червня: подробиці
Італія, яка першою у Європі постраждала від потужного спалаху COVID-19, відкриває свої кордони вже з 3 червня. Щоправда, лише для громадян Європейського Союзу. Ба більше – для тих, хто перетинає кордон, більше не передбачений обов’язковий карантин на 14 днів.
Відповідне рішення ухвалив італійський уряд, передає La Reppublica. Ще одна його ухвала стосується скасування обмежень на пересування всередині країни.
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Так, з 18 травня обмеження на пересування знімуть всередині регіонів, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування по всій країні.
Прем’єр Італії Джузеппе Конте наполягає на поступовому поверненні до нормального життя, щоб запобігти другій хвилі інфекції.
Увага! У разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному чи національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.
Зовнішні європейські кордони залишаються закритими принаймні до 15 червня. В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.
З 3 червня в'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію та Монако.
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Італія та коронавірус: що відомо
- Італія стала першою європейською країною, що віч-на-віч зіткнулася з епідемією коронавірусу.
- Інфекція швидко поширилася країною, у пік захворювання в лікарнях не вистачало місць, а крематорій італійського міста Бергамо в один день виявився перевантаженим: тіла загиблих від коронавірусу довелося вивозити за межі міста на військових вантажівках.
- Таким чином Італія за своєю невтішною статистикою швидко випередила Китай, звідки почалася пандемія коронавірусу. Станом на 16 травня Італія в антирейтингу країн з найбільшою кількістю інфікованих COVID-19 займає 5-ту позицію. Її випередили набагато більші за площею та кількістю населення США та Росія. Також Італію обігнали Іспанія та Великобританія.
- За час пандемії в Італії підтвердили 223 885 випадків COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією 31 610 осіб, а ще понад 120 тисяч одужали.