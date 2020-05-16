Італія відкриває свої кордони з 3 червня: подробиці

Італія, яка першою у Європі постраждала від потужного спалаху COVID-19, відкриває свої кордони вже з 3 червня. Щоправда, лише для громадян Європейського Союзу. Ба більше – для тих, хто перетинає кордон, більше не передбачений обов’язковий карантин на 14 днів.

Відповідне рішення ухвалив італійський уряд, передає La Reppublica. Ще одна його ухвала стосується скасування обмежень на пересування всередині країни.

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Так, з 18 травня обмеження на пересування знімуть всередині регіонів, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування по всій країні.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте наполягає на поступовому поверненні до нормального життя, щоб запобігти другій хвилі інфекції.

Увага! У разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному чи національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Зовнішні європейські кордони залишаються закритими принаймні до 15 червня. В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.

З 3 червня в'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію та Монако.

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