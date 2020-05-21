Італія з 3 червня відкриває усі аеропорти
Італія, яку COVID-19 вразив першою у Європі, відкриває свої аеропорти з 3 червня. Тоді ж знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення.
Так само зникнуть й обмеження на користування громадським транспортом. Про це повідомила заступниця міністра транспорту Італії Паола Де Мішелі, передає Rai News.
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З 3 червня можна буде продовжити відкриття всіх аеропортів, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення,
– наголосила вона.
Зауважимо, що заяві політикині передувало рішення уряду Італії: так, влада країни дозволила туристам з ЄС в’їжджати у країну з 3 червня. Ба – більше: мандрівникам після перетину кордону не треба проходити двотижневий карантин.
Італія та COVID-19: коротко
- Італія стала першою європейською країною, що віч-на-віч зіткнулася з епідемією коронавірусу.
- Інфекція швидко поширилася країною, у пік захворювання в лікарнях не вистачало місць, а крематорій італійського міста Бергамо в один день виявився перевантаженим: тіла загиблих від коронавірусу довелося вивозити за межі міста на військових вантажівках.
- Таким чином Італія за своєю невтішною статистикою швидко випередила Китай, звідки почалася пандемія коронавірусу.
- За час пандемії в Італії підтвердили 227 364 випадки COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією 32 330 осіб, а ще понад 132 тисячі одужали.