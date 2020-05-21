Італія з 3 червня відкриває усі аеропорти

Італія, яку COVID-19 вразив першою у Європі, відкриває свої аеропорти з 3 червня. Тоді ж знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення.

Так само зникнуть й обмеження на користування громадським транспортом. Про це повідомила заступниця міністра транспорту Італії Паола Де Мішелі, передає Rai News.

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З 3 червня можна буде продовжити відкриття всіх аеропортів, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення,

– наголосила вона.

Зауважимо, що заяві політикині передувало рішення уряду Італії: так, влада країни дозволила туристам з ЄС в’їжджати у країну з 3 червня. Ба – більше: мандрівникам після перетину кордону не треба проходити двотижневий карантин.

Італія та COVID-19: коротко