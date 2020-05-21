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Італія з 3 червня відкриває усі аеропорти

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Італія з 3.06. 2020 відкриває усі аеропорти - 24 Канал
Аеропорт Ф'юмічіно / Ілюстративне фото / Getty images

Італія, яку COVID-19 вразив першою у Європі, відкриває свої аеропорти з 3 червня. Тоді ж знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення.

Так само зникнуть й обмеження на користування громадським транспортом. Про це повідомила заступниця міністра транспорту Італії Паола Де Мішелі, передає Rai News.

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З 3 червня можна буде продовжити відкриття всіх аеропортів, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення,
– наголосила вона.

Зауважимо, що заяві політикині передувало рішення уряду Італії: так, влада країни дозволила туристам з ЄС в’їжджати у країну з 3 червня. Ба – більше: мандрівникам після перетину кордону не треба проходити двотижневий карантин.

Італія та COVID-19: коротко

  • Італія стала першою європейською країною, що віч-на-віч зіткнулася з епідемією коронавірусу.
  • Інфекція швидко поширилася країною, у пік захворювання в лікарнях не вистачало місць, а крематорій італійського міста Бергамо в один день виявився перевантаженим: тіла загиблих від коронавірусу довелося вивозити за межі міста на військових вантажівках.
  • Таким чином Італія за своєю невтішною статистикою швидко випередила Китай, звідки почалася пандемія коронавірусу.
  • За час пандемії в Італії підтвердили 227 364 випадки COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією 32 330 осіб, а ще понад 132 тисячі одужали.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: авіація Євросоюз Коронавірус COVID-19
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