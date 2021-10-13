В минувшие выходные Рим захлестнули протесты антивакцинаторов. 9 октября на улицы Рима вышли около 10 тысяч протестующих, которые выступали против решения властей сделать ковид-сертификат обязательным для допуска на работу.

Обратите внимание В Риме столкновения из-за паспортов вакцинации: полиция применила водометы, есть пострадавшие

В Италии вспыхнули антиковидные протесты

Ранее власти Италии действительно приняли решение, что все итальянцы, будь-то сотрудники частных, или государственных компаний, обязаны иметь сертификат о вакцинации для допуска на работу.

Если такого нет, то работник обязан регулярно проходить тест на коронавирус. Если же он от этого отказывается, то его не пускают на работу и не выплачивают зарплату. Если же итальянец всё же явится на работу без сертификата или теста, его оштрафуют на 1,5 тысячи евро, а его работодателя — на 1 тысячу евро.

Справка. Получить такой сертификат, или как его прозвали итальянцы Green Pass, можно уже после первой дозы вакцины от коронавируса. Это правило вступает в силу уже с 15 октября.

Именно это и вызвало недовольство итальянцев, которые вышли на протесты в выходные. Началось всё достаточно мирно – протестующие просто призывали власти дать им работать без ковид-сертификатов.

Но ближе к вечеру ситуация начала кардинально меняться. Внезапно мирный протест очень быстро перерос в драки с полицией, беспорядки и погромы. Толпа ворвалась в офис крупнейшего в стране профсоюза, который поддержал идею ковид-сертификатов. Штаб-квартиру разгромили за считанные минуты.



Протесты из-за паспортов вакцинации в Риме / Фото Getty Images

Дальше они разнесли отделение неотложной помощи одной из римских больниц. Но и этого оказалось мало, а потому протестующие попытались прорваться к представительству премьер-министра Италии Марио Драги. Поэтому полиции пришлось прибегнуть к использованию силы и водометов.

В результате погромов 38 полицейских получили ранения, а 12 протестующих были арестованы.

Неофашисты используют протесты противников "ковид-сертификатов"

И здесь появляются первые нестыковки. Дело в том, что в Италии, которая тяжелее всех пережила первую волну COVID-19, один из самых высоких уровней вакцинации в Европе. Более 80% итальянцев полностью привиты, поэтому получить ковид-сертификат и пойти спокойно на работу не составляет никакого труда.

Кроме того, почему достаточно мирный протест вдруг перерос в настоящие побоища? И ответ на эти вопросы дала сначала полиция, а потом и парламент Италии.

Оказалось, что в толпе было много провокаторов, а среди задержанных оказались и представители неофашистской группировки Forza Nuova. Они даже не скрывают, что используют протесты антивакцинаторов в своих политических целях.

Чем известна Forza Nuova? Группировка Forza Nuova называет свою идеологию "наследием итальянского фашизма", антиамериканизмом и евроскептицизмом, а главным политическим идеологом выбрала Бенито Муссолини.



Действует Forza Nuova в виде политической партии вполне законно еще с 1997 года.

Парламент хочет распустить неофашистские группы

И вот накануне Демократическая партия Италии и Партия "5 звезд" подали в парламент предложение к правительству распустить неофашистские группы, как Forza Nuova. И положить конец двусмысленности в отношении фашизма в Италии.

Но согласны с такой инициативой далеко не все. Крайне правые партии парламента отказались поддержать ход демократов, заявив, что такие меры должны применяться ко всем партиям с тоталитарным наклоном. И неважно правые они, или левые.

Мол, если запрещать партии, то все, которые так или иначе нарушают демократию. И тут же обвинили демократов, что это они, а не неофашисты используют ситуацию в своих целях.

Но, факт остается фактом. Антивакцинаторские протесты в Риме стали катализатором для парламента Италии наконец покончить с идеологией фашизма. Ведь даже после смерти Муссолини, его идеи продолжают жить

Чего только стоит недавний пример. На местных выборах в Риме победила внучка Муссолини Рашель, которая выступала от крайне правой партии "Братья Италии".

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