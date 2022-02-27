Италия также закрывает воздушное пространство для российских самолетов

27 февраля 2022 , 14:03
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Палаццо Киджи

В резиденции премьер-министра Италии сообщили, что отныне воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто.

В твиттере Палаццо Киджи заявили, что Италия закрывает небо для самолетов страны-агрессора России.

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Ранее ряд стран Европы также закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

Полный текст сообщения:

#Ucraina – Италия закрывает воздушное пространство для России.

Автор: Ярослава Прадід