Италия также закрывает воздушное пространство для российских самолетов
27 февраля 2022 , 14:03Читати новину українською
Источник:Палаццо Киджи
В резиденции премьер-министра Италии сообщили, что отныне воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто.
В твиттере Палаццо Киджи заявили, что Италия закрывает небо для самолетов страны-агрессора России.
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Ранее ряд стран Европы также закрыл воздушное пространство для российских самолетов.
Полный текст сообщения:
#Ucraina – Италия закрывает воздушное пространство для России.