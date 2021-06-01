Детали от МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков проведет ответную встречу с итальянским министром иностранных дел Луиджи Ди Майо. Разговор политиков состоится уже в этом месяце.

Ранее В Италии перестали признавать украинские водительские права

Соглашение, срок которого истек 1 июня, подписали Кабинет Министров Украины и правительство Италии в 2015 году.

Она имела целью упрощение процедуры обмена национальных удостоверений, прежде всего для украинцев, проживающих в Италии, без повторной сдаче теоретических и практических экзаменов и уплаты достаточно высоких денежных сборов,

– рассказали в МВД.

Сейчас стороны завершают согласование новой редакции соглашения.