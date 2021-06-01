Деталі від МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проведе відповідну зустріч з італійським міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо. Розмова політиків відбудеться вже цього місяця.

Раніше В Італії перестали визнавати українські водійські права

Угоду, термін якої сплив 1 червня, підписали Кабінет Міністрів України та уряд Італії у 2015 році.

Вона мала на меті спрощення процедури обміну національних посвідчень, передовсім для українців, які проживають в Італії, без повторного складання теоретичних та практичних іспитів і сплати доволі високих грошових зборів,

– розповіли у МВС.

Наразі сторони завершують узгодження нової редакції угоди.