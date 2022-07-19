Политические игры, которые могут стать судьбоносными: эксперт об опасности кризиса в Италии

Политические страсти, бушующие в эти дни в Италии вокруг действующего премьера Марио Драги, могут угрожать Украине. Ведь на карту поставлена стойкая поддержка со стороны Рима. В первую очередь, конечно, непрерывная помощь оружием.

Кто "подает голову Драги Путину на блюде", что это будет означать в контексте поставки оружия из Италии, о чем говорили итальянский и американский министры обороны во время двусторонней встречи и как нынешняя политическая нестабильность в Риме повлияет на самих итальянцев – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала доцент кафедры международного права и международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктория Вдовиченко.

Важно Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, – МИД Италии

Глава итальянского МИД сказал, что голову Драги подают Путину на блюде. Что он имел в виду?

Имелось в виду то, что после отставки Бориса Джонсона не заставила себя ждать и отставка следующая. Уход еще одного мощного партнера Украины Марио Драги. В частности, его мощность проявлялась в том, что касается предоставления нам вооружения.

Помню, как недавно медведев выложил в своем Твиттере фото действующего итальянского главы правительства и Джонсона рядом друг с другом и подписал: "Кто следующий?"

Этот его твит как раз датирован 14 июля, когда глава итальянского кабмина обратился к собственному президенту с просьбой об отставке.

Имеем дело с неким геополитическим троллингом от представителя страны-оккупанта в этом случае.

Очевидно, что рф очень бы хотела видеть обезглавленное итальянское правительство, считает эксперт / Фото предоставлено спикером

Деструктивные процессы, результатом которых и стала подача Драги в отставку, зародились в итальянском парламенте на уровне политических сил.

О чем я с радостью расскажу дальше. Потому что виражи итальянской политики поражают даже больше, чем украинские. Уж очень много здесь составляющих, которые нужно принимать во внимание, чтобы понимать, собственно говоря, итальянскую политику.

Продолжая тему Ди Майо. Он сказал, что политический кризис скажется на оказании украинскому государству помощи оружием. Расскажите об этих рисках немного поподробнее.

Свой ответ хотела бы начать с того, что введу нас всех в политический контекст итальянский. Потому что, без его понимания, очень трудно расшифровать определенные политические месседжи, которые поступают нам из этой страны.

14 июля Драги подал свое заявление об отставке. Итальянский президент ее не принял и как раз за 3 дня, то есть в среду, 20 июля, будут проведены консультации пока полномочного премьера с политическими силами и представление аргументов господина Марио сначала в верхней палате, а затем и в нижней палате парламента. В сенате и палате депутатов соответственно.

Почему это важно? Потому что на самом деле этот своеобразный флеш рояль, разыгранный движением "5 звезд", возник искусственно в определенной степени. Поскольку события внутри самой этой политсилы не являются радостными. Уже упомянутый Вами министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, в прошлом возглавлявший движение, вышел из партии и вместе с 5 другими депутатами основал новую силу.

Оказалось так, что движение "5 звезд" настолько ослабло (процент поклонников резко уменьшился с 23-25% до 12% – 24 канал), что возник вопрос либо о переформатировании партийной аженды, либо спасать проигрышное положение каким-то иным образом. Виновником столь внезапного обвала показателя поддержки является нынешний партийный лидер Джузеппе Конте.

Одним из шагов с надеждой на спасение политического будущего движение сделало, когда заявило о том, что не поддерживает правительственную повестку дня. Будучи при этом частью парламентской коалиции.

Притчей стал закон, принятый правительством еще в мае месяце, а как раз о безотлагательных мерах по выделению средств на преодоление последствий коронавируса рассматривался еще в парламенте. Кроме того, этот законодательный акт включал в себя пункт о помощи Украине.

События вокруг закона стали лакмусовой бумагой того, что далеко не все действия коалиционного парламента были согласованы между партиями. Конте как лидер движения "5 звезд" продолжал критиковать действия власти. А также другой родственной со своей проправительственной партии под названием "Демократическая Партия".

Можем сказать, что все эти кулуарные несогласия привели к тому, что движением было принято решение попиариться за счет закона о посткоронавирусном восстановлении и помощи для Киева.

Конечно, есть и те итальянские источники, которые говорят, что во всей этой истории можно найти российский след. Как доказательство итальянцы приводят случай за март позапрошлого года, когда в разгар коронакризиса россия передала Италии гуманитарную помощь. Среди прочего в той помощи якобы были материалы, компрометирующие опального Джузеппе Конте. Однако точно об этом неизвестно до сих пор. Поэтому оставим всю эту информацию итальянским расследователям. Нам здесь сейчас спекуляции никак не нужны.

В то же время следует отметить, что другие политические силы разошлись во мнениях относительно того, стоит ли поддерживать вторую каденцию Драги, которая будет рассматриваться как раз в среду или нет. А поддержит ее большинство просто потому, что большинство из оппозиционных, и соответственно проправительственных сил, являются партии хорошо известные в Украине.

В частности, политическая партия "Вперед Италия" (Сильвио Берлускони), "Italia Viva" (Матео Ренци) и другие.

Против выступают, конечно, партия Джорджи Мэлони, которая сейчас, между прочим, лидирует по показателю электорального одобрения. Нам очень важно это знать, чтобы понимать, как дальше работать с Итальянской Республикой. Ведь у них сейчас происходят изменения и изменения в политическом ландшафте.

В рядах сторонников завершения работы Драги также есть и партия другого бывшего главы правительства Матео Сальвини. Последний нам известен благодаря своим скандальным пророссийским заявлениям, в том числе.

Более того, в сохранении существующего положения вещей в итальянском кабмине выступают еще и внешние игроки. Такие, например, как США и ЕС. Они считают, что Италия Драги успешно балансирует чрезмерное влияние Шольца и Макрона на европейскую политику.

А теперь можем отвечать на вопросы относительно оружия уже напрямую. Министр обороны Италии Лоренцо Горини разделяет позицию других партнеров по поводу того, что и как делать и готовить в контексте военной помощи Украине.

В таком случае можем сказать, что, по словам нидерландского премьера Марка Рютте, Италия будет как раз той страной, которая ищет военные товары для передачи украинской стороне.

О первых результатах таких поисков станет известно уже в ближайшие недели.

А кто, собственно, стал зачинателем всех этих злокачественных процессов в итальянском высшем политикуме?

Главным виновником является Джузеппе Конте, которого мы уже упоминали. Кроме него градус поднимают еще и два заместителя руководителя движения "5 звезд". Существует мнение в итальянских аналитических кругах, что как раз наслушавшись советов этих двоих, Конте и пошел по такому явно не наилучшего качества пути.

В том плане, что он, зная о патовой ситуации собственной политической силы, решился и дальше подогревать кризисную ситуацию. Рискуя в результате самому остаться не с чем в смысле дальнейших политических перспектив. На этот раз уже личных, конечно.

В любом случае сейчас практически все политические силы сфокусированы на том, чтобы путем переговоров убедить все-таки Драги остаться. Следовательно, становится понятно, что пресловутому Конте ничего не удастся достичь. Сейчас политические консультации по урегулированию кризиса продолжаются.

На днях прошла встреча глав итальянского и американского оборонных ведомств. Предметом встречи была помощь украинскому войску. О чем они конкретно договорились?

Это была подготовительная встреча в канун четвертого Рамштайна. Стороны финализировали общую позицию в контексте предоставления нашей стране определенной военной помощи, о которой будет объявлено по результатам четвертого раунда переговоров в формате Рамштайна.

А как эта вся политическая турбулентность повлияет на жизнь самих итальянцев?

Сейчас, в период отпусков, итальянцы гораздо больше озабочены летним отдыхом, честно говоря.

Говоря об экономических последствиях кризиса, то при худшем развитии событий, если все же придется объявлять перевыборы в парламент, итальянская экономика может потерять от сотен миллионов до нескольких миллиардов, по данным отдельных аналитиков.