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      Италия продлила украинцам вид на жительство из-за пандемии коронавируса

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      Италия продлила украинцам вид на жительство в 15 июня 2020 года / unsplash.com

      Украинцы, у которых заканчивается срок документов на проживание в Италии, смогут остаться в стране до 15 июня. Именно до этой даты власти Италии продлили действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина.

      Об этом сообщили на странице посольства Украины в Италии в Фейсбуке.

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      Говорится о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

      Владельцам разрешительных документов разного типа предоставляется достаточно времени на их восстановление или продление после завершения карантина и снятия ограничительных мер,
      – отметили в посольстве.

      Типы разрешений:

      • вид на жительство;
      • разрешение на обучение;
      • разрешение на работу;
      • разрешение на брак;
      • разрешение на воссоединение семьи.

      В то же время, в итальянских компетентных органах подчеркнули, что после преодоления форс-мажорных обстоятельств, иностранцы без разрешений должны покинуть территорию Италии.

      Заметим, что 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Всех, кто не успели вернуться на родину, эвакуируют дополнительными рейсами.

      Коронавирус в Италии: главное

      • По состоянию на 27 марта количество больных коронавирус в Италии увеличилось до 80 589 человек, из них 8 215 человек умерли, выздороветь удалось 10 361 человеку.
      • Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
      • В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности от коронавируса. Наиболее плохая ситуация на севере.
      • В итальянском городе Павия подтвердили коронавирус у 10 младенцев. Инфицирование произошло после рождения, а не внутриутробно.

      Важливість карантину Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19
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