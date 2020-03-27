Италия продлила украинцам вид на жительство из-за пандемии коронавируса

Украинцы, у которых заканчивается срок документов на проживание в Италии, смогут остаться в стране до 15 июня. Именно до этой даты власти Италии продлили действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина.

Об этом сообщили на странице посольства Украины в Италии в Фейсбуке.

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Говорится о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

Владельцам разрешительных документов разного типа предоставляется достаточно времени на их восстановление или продление после завершения карантина и снятия ограничительных мер,

– отметили в посольстве.

Типы разрешений:

вид на жительство;

разрешение на обучение;

разрешение на работу;

разрешение на брак;

разрешение на воссоединение семьи.

В то же время, в итальянских компетентных органах подчеркнули, что после преодоления форс-мажорных обстоятельств, иностранцы без разрешений должны покинуть территорию Италии.

Заметим, что 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Всех, кто не успели вернуться на родину, эвакуируют дополнительными рейсами.

Коронавирус в Италии: главное

По состоянию на 27 марта количество больных коронавирус в Италии увеличилось до 80 589 человек, из них 8 215 человек умерли, выздороветь удалось 10 361 человеку.

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В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности от коронавируса. Наиболее плохая ситуация на севере.

В итальянском городе Павия подтвердили коронавирус у 10 младенцев. Инфицирование произошло после рождения, а не внутриутробно.

Важность карантина / Инфографика 24 канала