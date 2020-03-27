Программа "Захист": что делать украинцам, которые остались за границей – видео
МИД Украины поручил посольствам и генконсульствам запустить программу "Захист" для помощи украинцам за границей. Говорится о тех гражданах, которые не успели вернуться домой из-за карантина.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. По словам главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, граница Украины – не на замке. Все еще остается возможность возвращения пешком и автотранспортом через пункты пропуска.
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Смотрите видео обращение Кулебы к украинцам за границей
Как имено украинские дипломаты будут помогать украинцам, которые остались за границей
- решать вопросы просроченных документов, разрешений, виз на пребывание;
- сотрудничать с правоохранительными органами стран для защиты интересов украинцев в случае их нарушения;
- информировать о возможности возвращения в Украину, перемещении в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;
- информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и т. п;
- консультировать по решению бытовых вопросов и здравоохранения украинцев (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т. д);
- обрабатывать с местной властью и бизнесом, готовыми помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т. п) тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места проживания;
- налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.
Обратите внимание! По состоянию на 27 марта в Украину вернулись более 94 тысяч украинцев. До конца 27 марта границы закроют, так что этот день – последний, когда можно будет вернуться.
Эвакуация украинцев из-за границы: главное
- Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина. В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
- Консульства еще работают и планируют вернуть всех тех, кто будут нуждаться в помощи.
- Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в режиме самоизоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала
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