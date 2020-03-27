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      Программа "Захист": что делать украинцам, которые остались за границей – видео

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      Дипломаты будут помогать украинцам за границей / elliberal.com.ar

      МИД Украины поручил посольствам и генконсульствам запустить программу "Захист" для помощи украинцам за границей. Говорится о тех гражданах, которые не успели вернуться домой из-за карантина.

      Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. По словам главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, граница Украины – не на замке. Все еще остается возможность возвращения пешком и автотранспортом через пункты пропуска.

      Советуем ознакомиться Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран

      Смотрите видео обращение Кулебы к украинцам за границей

      Как имено украинские дипломаты будут помогать украинцам, которые остались за границей

      • решать вопросы просроченных документов, разрешений, виз на пребывание;
      • сотрудничать с правоохранительными органами стран для защиты интересов украинцев в случае их нарушения;
      • информировать о возможности возвращения в Украину, перемещении в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;
      • информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и т. п;
      • консультировать по решению бытовых вопросов и здравоохранения украинцев (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т. д);
      • обрабатывать с местной властью и бизнесом, готовыми помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т. п) тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места проживания;
      • налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.

      Обратите внимание! По состоянию на 27 марта в Украину вернулись более 94 тысяч украинцев. До конца 27 марта границы закроют, так что этот день – последний, когда можно будет вернуться.

      Эвакуация украинцев из-за границы: главное

      • Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина. В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
      • Консульства еще работают и планируют вернуть всех тех, кто будут нуждаться в помощи.
      • Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в режиме самоизоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.

      кордон польща
      Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 МИД Украины Украинские туристы застряли за рубежом Эвакуация украинцев
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