Програма "Захист": що робити українцям, які залишились за кордоном – відео

МЗС України доручило посольствам і генконсульствам запустити програму "Захист" для допомоги українцям за кордоном. Мовиться про тих громадян, які не встигли повернутися додому через карантин.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України. За словами глави зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби, кордон України – не на замку. Все ще залишається можливість повернення пішки та автотранспортом через пункти пропуску.

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Як саме українські дипломати допомагатимуть українцям, які залишились за кордоном

вирішуватимуть питання прострочених документів, дозволів, віз на перебування;

співпрацюватимуть з правоохоронними органами країн для захисту інтересів українців у разі їх порушення;

інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;

інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;

консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони здоров’я українців (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);

опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;

налагоджуватимуть зв'язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

Зверніть увагу! Станом на 27 березня до України повернулися понад 94 тисячі українців. До кінця 27 березня кордони закриють, тож цей день – останній, коли можна буде повернутися.

Евакуація українців з-за кордону: головне

Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину. Водночас наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.

Консульства ще працюють і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону повинні побути два тижні у режимі самоізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу