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      Італія продовжила українцям дозвіл на проживання через пандемію коронавірусу

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      Італія продовжила українцям дозвіл на проживання до 15 червня 2020 року / unsplash.com

      Українці, в яких закінчується термін документів на проживання в Італії, зможуть залишитися у країні до 15 червня. Саме до цієї дати влада Італії продовжила дію усіх сертифікатів, дозволів та посвідок на проживання, строк яких спливають під час карантину.

      Про це повідомили на сторінці посольства України в Італії у фейсбуці.

      Важливо Програма "Захист": що робити українцям, які залишились за кордоном – відео

      Мовиться про документи, строк яких спливає у період з 31 січня по 15 квітня 2020 року.

      Власникам дозвільних документів різного типу надається достатньо часу на їх поновлення або продовження після завершення карантину та зняття обмежувальних заходів,
      – наголосили у посольстві.

      Типи дозволів:

      • дозвіл на проживання;
      • дозвіл на навчання;
      • дозвіл на роботу;
      • дозвіл на одруження;
      • дозвіл на возз'єднання родини.

      Водночас, в італійські компетентні органи підкреслили, що після подолання форс-мажорних обставин, іноземці без дозволів повинні залишити територію Італії.

      Зауважимо, що 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Усі, хто не встигли повернутися на батьківщину, евакуюють додатковими рейсами.

      Коронавірус в Італії: головне

      • Станом на 27 березня кількість хворих на коронавірус в Італії збільшилася до 80 589 людей, з них 8 215 людей померли, одужати вдалося 10 361 людині.
      • Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
      • У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності через коронавірус. Наразі найгірша ситуація на півночі.
      • В італійському місті Павія підтвердили коронавірус у 10 немовлят. Інфікування відбулося після народження, а не внутрішньоутробно.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19
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