Италию атаковал сильный торнадо: фото последствий стихии

12 марта на Юг Италии пришёл сильный торнадо. Вследствие непогоды в провинции Казерта пострадали более 15 человек.

Об этом сообщает Earth-chronicles.

Торнадо разбил билборды и придорожные знаки, поломал много деревьев и даже снес крыши и балконы некоторых домов. В результате урагана автомобили переносило ветром на десятки метров, а несколько грузовиков перевернулись.

Читайте также: В Украине ожидается повышение уровней воды в реках

Трасса, соединяющая город с Неаполем, оказалась заблокирована из-за нескольких трейлеров, которые вынесло на дорогу с ближайшей стоянки.



Знак упал на припаркованные автомобили из-за торнадо

Последствия торнадо в Италии

Последствия торнадо в Италии

Торнадо, который сопровождался сильной грозой, оборвал линии электропередач. Несколько районов Казерты остались без электроэнергии. Власти решили закрыть все учебные заведения, чтобы оценить ущерб, нанесенный торнадо.

Напомним, уже до конца этой недели в Украине снова похолодает. Арктический циклон принесет метели и морозы.