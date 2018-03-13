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Італію атакував сильний торнадо: фото наслідків стихії

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Зруйновані будинки внаслідок торнадо в Італії
Зруйновані будинки внаслідок торнадо в Італії / earth-chronicles.com

12 березня на Південь Італії зрушив сильний торнадо. Внаслідок негоди в провінції Казерта постраждало понад 15 людей.

Про це повідомляє Earth-chronicles.

Торнадо розбив білборди і придорожні знаки, поламав багато дерев та навіть зніс дахи і балкони деяких будинків. Внаслідок урагану автомобілі переносило вітром на десятки метрів, а декілька вантажівок перекинулись.

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Траса, що сполучає місто з Неаполем, виявилася заблокована через декілька трейлерів, які винесло на дорогу з найближчої стоянки.


Знак впав на припарковані авто внаслідо торнадо


Наслідки торнадо в Італії


Наслідки торнадо в Італії

Торнадо, який супроводжувався сильною грозою, обірвав лінії електропередач. Кілька районів Казерти залишились без електроенергії. Влада вирішила закрити всі навчальні заклади, аби оцінити шкоду, завдану торнадо.

Нагадаємо, вже до кінця цього тижня в Україні знову похолодає. Арктичний циклон принесе хуртовини та морози.

Теги: Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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