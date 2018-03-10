В Україні очікується підвищення рівнів води у річках
За даними УкрГідрометцентру, 10-12 березня, у зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, очікується підвищення рівня води на водоймах країни.
Про це повідомляє ДСНС.
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Підвищення рівня води очікується на наступних водоймах:
– на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету (Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м;
– на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,1-0,6 м;
– на дiлянцi Днiстра Галич - Залiщики на 0,5 – 1,0 м;
– на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 – 1,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву.
Очікується подальше послаблення льодових явищ, місцями льодохiд. Можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води на гiрських притоках Днiстра та на дiлянцi Днiстра Залiщики – верхів'я Днiстровського водосховища.
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