10:31
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні очікується підвищення рівнів води у річках

241 Читать новость на русском
В Україні очікується підвищення рівнів води у річках
В Україні очікується підвищення рівнів води у річках / фото з відкритих мереж

За даними УкрГідрометцентру, 10-12 березня, у зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, очікується підвищення рівня води на водоймах країни.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також: Прогноз погоди на 10 березня: сонячно на заході України та дощі на сході

Підвищення рівня води очікується на наступних водоймах:

– на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету (Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м;

– на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,1-0,6 м;

– на дiлянцi Днiстра Галич - Залiщики на 0,5 – 1,0 м;

– на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 – 1,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву.

Очікується подальше послаблення льодових явищ, місцями льодохiд. Можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води на гiрських притоках Днiстра та на дiлянцi Днiстра Залiщики – верхів'я Днiстровського водосховища.

Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 585
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1786
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1392
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1305
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8238
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук