Италию охватили сильные ураганы, есть жертвы: фото последствий стихии

В нескольких регионах Италии бушуют мощные ураганы. Под сильными порывами ветра падают деревья и разрушается инфраструктура. Сейчас известно о по меньшей мере трех жертвах стихии.

Двое людей погибли в Фрозиноне, когда из-за стихии обрушилась стена дома. Еще один человек – в Риме. Авто мужчины раздавило дерево, когда тот был внутри. От полученных травм он скончался в больнице, пишет ANSA.

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Также дерево упало на машину вблизи Неаполя. В то время в ней находились женщина с ребенком. Они выжили, однако женщина получила травму головы.



Дерево рухнуло на авто с женщиной и ребенком внутри

Из-за непогоды местные власти региона Кампания решили закрыть все школы и ограничить сообщение с соседними островами.



Ураган в Италии



Мощный ветер вырывает деревья с корнями

Damaging Bora winds gusting at up to 125 km/h at Campo Felice, Abruzzo, central Italy today, Feb 23. Report: Neve Appennino pic.twitter.com/X5Y8Am3Ng9 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 лютого 2019 р.

Near-blizzard conditions in Giovanni Casacchia da Rivisondoli (AQ), Abruzzo, central Italy in strong Bora winds. Feb 23. Report: Meteo Chieti Abruzzo pic.twitter.com/vhFPAZgACx — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 лютого 2019 р.