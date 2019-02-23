Италию охватили сильные ураганы, есть жертвы: фото последствий стихии
В нескольких регионах Италии бушуют мощные ураганы. Под сильными порывами ветра падают деревья и разрушается инфраструктура. Сейчас известно о по меньшей мере трех жертвах стихии.
Двое людей погибли в Фрозиноне, когда из-за стихии обрушилась стена дома. Еще один человек – в Риме. Авто мужчины раздавило дерево, когда тот был внутри. От полученных травм он скончался в больнице, пишет ANSA.
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Также дерево упало на машину вблизи Неаполя. В то время в ней находились женщина с ребенком. Они выжили, однако женщина получила травму головы.
Дерево рухнуло на авто с женщиной и ребенком внутри
Из-за непогоды местные власти региона Кампания решили закрыть все школы и ограничить сообщение с соседними островами.
Ураган в Италии
Мощный ветер вырывает деревья с корнями