Італію охопили сильні буревії, є жертви: фото наслідків стихії

У кількох регіонах Італії вирують потужні буревії. Під сильними поривами вітру падають дерева та руйнується інфраструктура. Наразі відомо про щонайменше трьох жертв стихії.

Двоє людей загинули у Фрозіноне, коли через стихію обвалилась стіна будинку. Ще одна людина – у Римі. Авто чоловіка розчавило дерево, коли той був всередині. Від отриманих травм він помер у лікарні, пише ANSA.

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Також дерево впало на автівку поблизу Неаполя. У той час в ній перебували жінка з дитиною. Вони вижили, проте жінка отримала травму голови.



Дерево впало на авто з жінкою та дитиною всередині

Через негоду місцева влада регіону Кампанія вирішила закрити всі школи та обмежити сполучення з сусідніми островами.



Буревій в Італії



Потужний вітер вириває дерева з корінням

Damaging Bora winds gusting at up to 125 km/h at Campo Felice, Abruzzo, central Italy today, Feb 23. Report: Neve Appennino pic.twitter.com/X5Y8Am3Ng9 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 лютого 2019 р.

Near-blizzard conditions in Giovanni Casacchia da Rivisondoli (AQ), Abruzzo, central Italy in strong Bora winds. Feb 23. Report: Meteo Chieti Abruzzo pic.twitter.com/vhFPAZgACx — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 лютого 2019 р.