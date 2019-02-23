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      Італію охопили сильні буревії, є жертви: фото наслідків стихії

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      Буревій в Італії
      Буревій в Італії / ANSA

      У кількох регіонах Італії вирують потужні буревії. Під сильними поривами вітру падають дерева та руйнується інфраструктура. Наразі відомо про щонайменше трьох жертв стихії.

      Двоє людей загинули у Фрозіноне, коли через стихію обвалилась стіна будинку. Ще одна людина – у Римі. Авто чоловіка розчавило дерево, коли той був всередині. Від отриманих травм він помер у лікарні, пише ANSA.

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      Також дерево впало на автівку поблизу Неаполя. У той час в ній перебували жінка з дитиною. Вони вижили, проте жінка отримала травму голови. 


      Дерево впало на авто з жінкою та дитиною всередині

      Через негоду місцева влада регіону Кампанія вирішила закрити всі школи та обмежити сполучення з сусідніми островами.


      Буревій в Італії


      Потужний вітер вириває дерева з корінням

       

      blog_ava
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      Теги: Стихійні лиха Жертви
      Джерело: 24 Канал
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