Італію охопили сильні буревії, є жертви: фото наслідків стихії
У кількох регіонах Італії вирують потужні буревії. Під сильними поривами вітру падають дерева та руйнується інфраструктура. Наразі відомо про щонайменше трьох жертв стихії.
Двоє людей загинули у Фрозіноне, коли через стихію обвалилась стіна будинку. Ще одна людина – у Римі. Авто чоловіка розчавило дерево, коли той був всередині. Від отриманих травм він помер у лікарні, пише ANSA.
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Також дерево впало на автівку поблизу Неаполя. У той час в ній перебували жінка з дитиною. Вони вижили, проте жінка отримала травму голови.
Дерево впало на авто з жінкою та дитиною всередині
Через негоду місцева влада регіону Кампанія вирішила закрити всі школи та обмежити сполучення з сусідніми островами.
Буревій в Італії
Потужний вітер вириває дерева з корінням