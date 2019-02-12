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      Аномальні морози в США: Гаваї несподівано засипало снігом (фото, відео)

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      На Гаваях у США випав сніг
      На Гаваях у США випав сніг / Фото з Twitter

      США продовжують потерпати від лютих морозів. Аномальна погода добралася навіть до сонячної Каліфорнії і Гаваїв. Гірські райони штатів накрив потужний шторм та снігопади.

      Така погода на Гаваях зафіксована вперше за кілька останніх років. Під час негоди через шквали вітру попадали десятки дерев та були обірвані лінії електропередач. 

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      У місцевому зоопарку скаржаться, що вітер пошкодив клітки, внаслідок чого втекли екзотичні птахи.

      На острові Мауї вперше за довгий час випав сніг. Національна метеорологічна служба зафіксувала гігантські 18-метрові хвилі під час шторму на північ від гавайських островів.

      Така негода прийшла на Гаваї з північних штатів, де лютують морози. Потоки арктичного повітря досягли навіть північної Каліфорнії, де снігу не бачили останні 15 років.

      У штаті Вашингтон, що на північному заході країни, зачинені усі школи, а законодавчі збори скасували всі слухання через буревії та сильні снігопади. Метеорологи назвали лютий 2019-го найбільш сніжним місяцем у регіоні за останні 30 років.

      Шторм на Гаваях: відео

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Maui sNOw KA OI! #aloha#snow#hawaii#maui#nokaoi#winteriscoming

      Допис, поширений Jesse Stone (@808m8)

       

      Що відомо про аномальні морози у США?Наприкінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Там вирував сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягав й -50. У п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан. Від переохолодження загинули кілька десятків людей. Не працював громадський транспорт, школи і садки, були скасовані тисячі авіарейсів.

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      Теги: Новини США Погода Аномальні морози в США Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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