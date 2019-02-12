Аномальные морозы в США: Гавайи неожиданно засыпало снегом (фото, видео)

США продолжают страдать от сильных морозов. Аномальная погода добралась даже до солнечной Калифорнии и Гавайев. Горные районы штатов накрыл мощный шторм и снегопады.

Такая погода на Гавайях зафиксирована впервые за несколько последних лет. Во время непогоды из-за шквалов ветра попадали десятки деревьев и оборваны линии электропередач.

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В местном зоопарке жалуются, что ветер повредил клетки, в результате чего сбежали экзотические птицы.

На острове Мауи впервые за долгое время выпал снег. Национальная метеорологическая служба зафиксировала гигантские 18-метровые волны во время шторма на север от гавайских островов.

Такая непогода пришла на Гавайи из северных штатов, где лютуют морозы. Потоки арктического воздуха достигли даже северной Калифорнии, где снега не видели последние 15 лет.

В штате Вашингтон, что на северо-западе страны, закрыты все школы, а законодательные собрания отменили все слушания из-за ураганов и сильных снегопадов. Метеорологи назвали февраль 2019-го наиболее снежным месяцем в регионе за последние 30 лет.

Шторм на Гавайях: видео

So yes, it does snow in Hawaii. Haleakala, Maui had a dusting today with a rare #KonaLow bringing high winds and unusually cold temperatures. All the more reason to be prepared if you plan on camping at Hosmer Grove! #CampCar #haleakala #maui #snow #camping #HosmerGrove pic.twitter.com/z31BYJVbhU — CampCar (@CampCar_io) 11 лютого 2019 р.

Что известно об аномальных морозах в США?В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Там бушевал снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опускалась до -30 градусов по Цельсию, а местами мороз достигал и -50. В пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения погибли несколько десятков человек. Не работал общественный транспорт, школы и садики, были отменены тысячи авиарейсов.