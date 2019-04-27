Итальянец пытался выйти из самолета на высоте 9000 метров

Один из пассажиров авиакомпании EasyJet вызвал панику на борту самолета. Итальянец посреди ночи пытался открыть дверь на высоте 9 тысяч метров.

Инцидент произошел в самолете, который направлялся из лондонского аэропорта Gatwick в аэропорт Пизы, пишет Independent.

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Пассажир сначала воспользовался туалетом, и как только самолет начал снижение в аэропорту Пизы, итальянец начал толкать дверь одного из аварийных выходов. Другие пассажиры напугались, некоторые начали даже плакать и кричать.

Мужчину впоследствии удалось успокоить совместными усилиями экипажа и пассажиров. После приземления нарушителя ждала полиция.

Задержанный оказался уроженцем Сиены. Почему он пытался выйти из самолета на высоте 9 тысяч метров – неизвестно.

К слову, в США грабитель хотел пробраться в здание автосервиса через дымоход, но застрял и расплакался. За звуками всхлипывания его нашли и спасли.