Вор застрял в дымоходе во время ограбления и расплакался
Грабитель хотел пробраться в здание автосервиса через дымоход, но застрял. И застрял надолго – аж на 9 часов. В отчаянии мужчина расплакался. По всхлипываниям его нашли и спасли.
Инцидент произошел в городе Талса (штат Оклахома, США) ночью. Вор забрался на крышу и полез в дымоход. Однако уже через несколько минут понял, что в трубе ему же тесновато и он не может сделать ни одного движения, пишет Fox News.
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Нашел грабителя-неудачника начальник автосервиса уже утром. Тот услышал плач, который раздавался из камина, и сначала подумал, что это голуби. Так как птицы часто залетают в дымоход и шумят там. Однако когда разобрал крики о помощи, вызвал спасателей и полицейских.
Вора удалось вызволить около 10 утра. Серьезных повреждений он не получил, однако сильно испугался.
Грабитель застрял в дымоходе в США: видео