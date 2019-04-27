08:29
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Вор застрял в дымоходе во время ограбления и расплакался

      67 Читати новину українською
      Грабитель просидел в дымоходе 9 часов
      Грабитель просидел в дымоходе 9 часов / Screenshot

      Грабитель хотел пробраться в здание автосервиса через дымоход, но застрял. И застрял надолго – аж на 9 часов. В отчаянии мужчина расплакался. По всхлипываниям его нашли и спасли.

      Инцидент произошел в городе Талса (штат Оклахома, США) ночью. Вор забрался на крышу и полез в дымоход. Однако уже через несколько минут понял, что в трубе ему же тесновато и он не может сделать ни одного движения, пишет Fox News.

      Читайте также: Вор-неудачник ограбил семью Наполеона Бонапарта и пытался краденым оплатить суши

      Нашел грабителя-неудачника начальник автосервиса уже утром. Тот услышал плач, который раздавался из камина, и сначала подумал, что это голуби. Так как птицы часто залетают в дымоход и шумят там. Однако когда разобрал крики о помощи, вызвал спасателей и полицейских.

      Вора удалось вызволить около 10 утра. Серьезных повреждений он не получил, однако сильно испугался.

      Грабитель застрял в дымоходе в США: видео



       

      blog_ava
      В Украине с целью восстановления высадили 24 тысячи гектаров леса
      сегодня
      84
      Теги: Новости США Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 971
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 566
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 460
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      26 апреля , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 595
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      26 апреля , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 1006
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук