Вор застрял в дымоходе во время ограбления и расплакался

Грабитель хотел пробраться в здание автосервиса через дымоход, но застрял. И застрял надолго – аж на 9 часов. В отчаянии мужчина расплакался. По всхлипываниям его нашли и спасли.

Инцидент произошел в городе Талса (штат Оклахома, США) ночью. Вор забрался на крышу и полез в дымоход. Однако уже через несколько минут понял, что в трубе ему же тесновато и он не может сделать ни одного движения, пишет Fox News.

Читайте также: Вор-неудачник ограбил семью Наполеона Бонапарта и пытался краденым оплатить суши

Нашел грабителя-неудачника начальник автосервиса уже утром. Тот услышал плач, который раздавался из камина, и сначала подумал, что это голуби. Так как птицы часто залетают в дымоход и шумят там. Однако когда разобрал крики о помощи, вызвал спасателей и полицейских.

Вора удалось вызволить около 10 утра. Серьезных повреждений он не получил, однако сильно испугался.

Грабитель застрял в дымоходе в США: видео





