Вор-неудачник ограбил семью Наполеона Бонапарта и пытался краденым оплатить суши

Кольцо с бриллиантом в 40 карат из семейных драгоценностей семьи потомков императора Наполеона Бонапарта похитили в начале апреля. Но полиция его очень быстро вернула – вор пытался рассчитаться украденным в японском ресторане и попал в поле зрения видеокамер.

Бриллиант, который сейчас в кольце, раньше был вставлен в корону императрицы Евгении, жены Наполеона III. 32-летний бизнесмен Жан-Кристоф Наполеон, прямой наследник Наполеона III, подарил это кольцо своей невесте, графине Олимпии фон Арко-Зиннеберг, по случаю помолвки. Об этом рассказало французское издание RFI.

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Влюбленная пара припарковала автомобиль возле пятизвездочного отеля Aubusson в 6 округе Парижа. И ни один не запер дверь. Вор похитил без труда сумку графини Олимпии, которая лежала на заднем сиденье. А вместе с ней – бесценное кольцо (бесценное для семьи, официально его стоимость составляет более миллиона долларов США), кошелек с кредитными картами и ноутбук. Примечательно, что ни одна из видеокамер отеля не зафиксировала вора.



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Однако вор не имел даже представления, что украл. Не прошло и недели, как одну из украденных карт он пытался использовать, чтобы расплатиться в ближайшем японском ресторане и рассчитаться за отель. И на этот раз его лицо зафиксировали видеокамеры. Полиция узнала, нашла и арестовала вора.

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Вором-неудачником оказался 30-летний гражданин Египта, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.